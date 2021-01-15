В ближайшее время ведущая Лидия Таран не появится на телеэкранах - она рассказала подробности

Как передает Politeka.net, отпуск в Турции закончился для 43-летней звезды болезнью и самоизоляцией. Таран сообщила у себя на страничке в соцсети Фейсбук, что несмотря на соблюдение всех правил (а локдаун на курорте еще жестче, чем в Украине) по прибытию домой тест на китайский вирус все же показал положительный результат.

"В ближайших эфирах ТСН на "1+1" мы не встретимся... К сожалению, я заболела COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома. После короткого праздничного отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила позитивний результат... И даже несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия - это все равно со мной случилось... Этот вирус коварный и никогда не знаешь, где и как с ним столкнешься, даже если контролируешь ситуацию", - заявила Лидия.

Ведущая добавила, что в настоящее время чувствует себя хорошо, температура 37,5. Кроме того, она поддерживает связь с врачом, принимает лекарства и витамины.

В своем микроблоге в Инстаграм Таран даже шутит: опубликовала забавные снимки, где якобы борется с вирусом, изображенным на огромном экране.

"На 1 фото я его, на 2 - он меня? О нет! Не дождется! Бороться с вирусной тварью витамином С, В, цинком и сериалами - занятие, конечно, увлекательное, но я бы предпочла обратно на работу! 😷", - подписаны кадры.

Пользователи бурно обсуждают случившееся, желая ведущей скорейшего выздоровления:

"Лида есть настоящий смех ))"; "Лидуся, бей его всеми витаминами и позитивным настроем! Выздоравливай, пусть все легко пройдет🙏"; "Мы не сдадимся без боя😆❤️".

Напомним, повторное заражение вирусом стоило украинцу жизни, что известно о трагедии: "инфекцию он подхватил..."

Как сообщала Politeka, мутированный вирус: врач предупредила, чем он опасен для украинцев, "попадание его в организм..."

Также Politeka писала, как выглядели звезды "1+1" Алла Мазур, Маричка Падалко и Таран до популярности: "Ой, какие же все..."