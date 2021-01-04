Ведущие новостей за долгие годы для многих украинцев стали чуть ли не "членами семей" - они узнаваемы, любимы и являются такими же звездами, как и певцы или актеры

Politeka.net решила удовлетворить любопытство читателей и показать, как выглядели известные теледивы на заре своей славы или даже задолго до таковой.

Публика привыкает к лицам, манерам, голосам. Не одно поколение выросло, к примеру, на новостях с Аллой Мазур.

Всем известно, что последний год выдался для нее очень трудным из-за страшного заболевания. В конце 2019-го года 55-летней телеведущей поставили диагноз - рак. Пройдя курс лечения, в мае 2020-го звезда обрадовала украинцев известием о выздоровлении.

Отметим, Мазур начала вести новости "ТСН" на канале "1+1" еще в 1997 году. Не оставила работу ведущя, даже после того, как узнала о своем онкозаболевании. В настоящее время ведет еженедельную информационно-аналитическую программу «ТСН. Неделя».

Еще одна телеведущая, полюбившаяся украинцам - Лидия Таран. 43-летняя звезда начинала карьеру на радио в середине 90-х. С 1998 года работала на «Новом канале» («Репортер», «Спортрепортер», «Подъем», «Гол»). Затем перешла на «5 канал» («Время новостей») и с 2009 — ведущая на канале «1+1» («Я люблю Украину», «Завтрак с 1+1», «ТСН»).

Недавно Лидия показала в своем Инстаграм детское фото. Девочка сидела рядом с Дедом Морозом, отведя взгляд в сторону и силясь не заплакать. Ведущая рассказала трогательную историю, посмеявшись над тем, что некоторые заподозрили у нее косоглазие после этого фото. Но дело оказалось совершенно в другом.

"Когда тебе только что сказали, что этот Дед Мороз - на самом деле твоя мама🎅😝 и все кроме тебя это знали раньше! И что делать? Реветь, смеяться или просто отвести глаза? 🙃 потом все спрашивали меня, это не косоглазие в раннем возрасте? 🙈 нет - это травма Дедом Морозом🙄", - поделилась Таран.

Другая телеведущая, которую сейчас с легкостью узнает в толпе каждый - Маричка Падалко.

44-летняя звезда работает на телеканале "1+1" с 2002 года. Сначала была ведущей спортивных новостей «Проспорт», а с 2006 года — ведущая "ТСН". Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу «Завтрак+», которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу «Завтрак с 1+1». Позже вела рубрику «Мамин дневник» в этой программе.

Сейчас вместе с Егором Гордеевым ведет выпуски ТСН в рамках утреннего шоу «Завтрак с 1+1». Также ведет программу «Маричкин кинозал», где рассказывает малышам о мультфильмах.

И еще одна телезвезда, которую часто обсуждают в Сети - 47-летняя Наталья Мосейчук. В качестве ведщей "ТСН" она впервые появилась на телеэкранах в 2006 году. Также была автором и ведущей проекта «Скрытая жизнь» о публичных и непубличных сторонах жизни известных политиков.

С 2016 года вместе с Сергеем Ивановым стала ведущей ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1».

Пользователи с радостью комментируют посты, в которых фигурируют упомянутые ведущие. Ранее на официальной страничке "ТСН" в Инстаграм украинцы обсуждали колоритные образы теледив:

"Ой какие же все красивые. Правду говорят,что украиночки самые красивые во всем мире!"; "Всі дуже гарні!!! Очі світяться!!!"; "Красунечки вы наші😘".

Напомним, звезда "1+1" Лидия Таран засветила роскошь своего нового дома, Мазур не сдержалась: "Это просто..."

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