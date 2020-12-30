Украинские ведущие Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Маричка Падалко показали своих подросших детей

Звезды покорили яркими образами в новогодней фотосессии, пишет Politeka.net. Алла Мазур была в красном платье, а ее коллеги в желтом и белом нарядах.

Красотки обнимали своих подросших деток и улыбались.

В посте канала "1+1" сообщили, что указанные ведущие приняли участие в новогоднем промо-ролике.

"В этом году основной идеей промо-кампании стало возвращение к неизменным традициям и переосмыслению истинных ценностей после бурных событий 2020 года, которые во многом изменили людей и их жизни. Поэтому звезды «1 + 1» в роликах празднуют Новый год дома в кругу близких друзей", - говорится в сообщении.

Почти за полчаса пост собрал около 6000 лайков и много комментариев.

"Самые лучшие и любимые!!😍😍", "Как все красиво с красивыми мамами и замечательными детками.Счастья вам !", "Даже самая сильная женщина рядом со своим ребёнком всегда - мамочка!!!!! Очень трогательное фото, очень красивое и душевное!!!! Здоровья нам всем))) ❤️❤️❤️", "Все красивые и гармоничные! 👍😍", "Вы наши самые лучшие!!! Без преувеличения. ЛУЧШИЕ!!!👍👍👍🤗🤗🤗", "Как сёстры 🤗🤗", "Какие прекрасные мамочки 👏 ", "Все мамы, как голуби, окутывают своих птенцов. Хорошее фото, такое теплое, домашнее, такое действительное и просто. С Наступающим Новым Годом всех поздравляю. Пусть будет добро", "Наши любимые ведущие, здоровья вам и вашим семьям! Вы самые классные, ни в одной стране, таких как вы, больше нет! 👍😘😊", - написали пользователи сети.

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