Погода в Україні випробує на міцність, різке похолодання вдарить вже найближчими днями
Температура істотно знизиться вже в п'ятницю, 15 Січня. Про це свідчить прогноз Gismeteo.
Найхолодніше буде в неділю, 17 січня, в деяких регіонах температура опуститься до -28 градусів в нічний час.
Найважче доведеться жителям півночі і Сходу України, на Заході і півдні також будуть морози, але не такі сильні.
Сніг в цей період може порадувати жителів західних і південних областях, а в інших регіонах опади малоймовірні.
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Найхолоднішими будуть дні з 16 по 19 січня, а 20-24 числа температура підніметься вище нуля і підуть дощі.
У Києві 16-19 січня вдень очікується -12... -15 градусів, вночі -17... -19 морозу.
Найнижче температура в ці дні опуститься на північному сході. Там вдень прогнозують -12... -20, а вночі від -20 до -28 градусів.
На заході вдень очікується -6... -12 градусів, вночі -13... -20, а на півдні вдень -5... -11, вночі -9... -14 морозу.
У ж попередили про різке похолодання українців і рятувальники.
У ДСНС повідомили, що 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до 21 градуса морозу, вдень до 10-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.
Відзначається, що по Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градусів морозу, вдень до 11-15 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.
По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градуса морозу, місцями до 21 градус морозу, вдень до 11-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.
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