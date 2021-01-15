Де буде найхолодніше

Погода в Україні випробує на міцність, різке похолодання вдарить вже найближчими днями

Температура істотно знизиться вже в п'ятницю, 15 Січня. Про це свідчить прогноз Gismeteo.

Найхолодніше буде в неділю, 17 січня, в деяких регіонах температура опуститься до -28 градусів в нічний час.

Найважче доведеться жителям півночі і Сходу України, на Заході і півдні також будуть морози, але не такі сильні.

Сніг в цей період може порадувати жителів західних і південних областях, а в інших регіонах опади малоймовірні.

Найхолоднішими будуть дні з 16 по 19 січня, а 20-24 числа температура підніметься вище нуля і підуть дощі.

У Києві 16-19 січня вдень очікується -12... -15 градусів, вночі -17... -19 морозу.

Найнижче температура в ці дні опуститься на північному сході. Там вдень прогнозують -12... -20, а вночі від -20 до -28 градусів.

На заході вдень очікується -6... -12 градусів, вночі -13... -20, а на півдні вдень -5... -11, вночі -9... -14 морозу.

У ж попередили про різке похолодання українців і рятувальники.

У ДСНС повідомили, що 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до 21 градуса морозу, вдень до 10-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

Відзначається, що по Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градусів морозу, вдень до 11-15 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градуса морозу, місцями до 21 градус морозу, вдень до 11-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

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