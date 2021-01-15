Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в новому гарячому образі

На фото Емілі позувала в чорних трусиках і шубці, яку одягла на голе тіло. Дівчина відчинила наряд, звільнивши бюст, який не був захований ліфом. Ратаковскі лежала, доповнивши образ стильними туфлями і рукавичками. Дівчина посміхалася, дивлячись в камеру, і заманювала до себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото дівчина вже була в прозорій маєчці, під якою можна побачити чорний ліф. Емілі стояла на колінах і хвалилася худими ніжками в шортиках. Красуня підняла руки вгору, а очі закрила від задоволення. Кадр вийшов дуже світлим і захоплюючим, адже Ратаковскі не соромиться свого тіла.

Фанати поставили десятки лайків і написали кілька коментарів під фото красуні:

"Красива і чуттєва. Дуже спокуслива і чудова, я закохуюся". "Емілі завжди на висоті, неможливо відірвати погляд", "це неймовірна бомба".

Повідомлялося, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі викликала фурор фото в одній сіточці.

Зірка блиснула пишним бюстом і підкорила його розмірами. Великі груди спокусливо випирала, і з сіточки визирало найпотаємніше, що анітрохи не бентежило красуню.

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