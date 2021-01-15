Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в новом горячем образе

На фото Эмили позировала в черных трусиках и шубке, которую надела на голое тело. Девушка распахнула наряд, освободив бюст, который не был спрятан лифом. Ратаковски лежала, дополнив образ стильными туфлями и перчатками. Девушка улыбалась, смотря в камеру, и завлекала к себе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото девушка уже была в в прозрачной маечке, под которой можно увидеть черный лиф. Эмили стояла на коленях и хвасталась худыми ножками в шортиках. Красотка подняла руки вверх, а глаза закрыла от удовольствия. Кадр получился очень светлым и увлекательным, ведь Ратаковски не стесняется своего тела.

Фанаты поставили десятки лайков и написали несколько комментариев под фото красотки:

"Красивая и чувственная. Очень соблазнительная и восхитительная, я влюбляюсь". "Эмили всегда на высоте, невозможно оторвать взгляд", "Это невероятная бомба".

Сообщалось, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски произвела фурор фото в одной сеточке.

Звезда сверкнула пышным бюстом и покорила его размерами. Большая грудь соблазнительно выпирала, и из сеточки выглядывало самое сокровенное, что нисколько не смущало красотку.

Напомним, Ратаковски без белья ослепила своими драгоценностями, распахнув рубашку

А еще Politeka писала, что неукротимая Ратаковски приспустила бретельки, завлекая к себе на балкон

Также Politeka сообщала, что горячая Ратаковски в прозрачных кружевах пригласила к себе на ложе



