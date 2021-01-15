Українська телеведуча Марічка Падалко почала активно займатися спортом після хвороби

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно зірка каналу "1+1" перехворіла китайським вірусом, а тепер намагається відновити колишню форму. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона виклала нове фото з тренажерного залу. Здавалося б, через локдауну всі Спортзали закриті, проте Марічка Падалко знайшла вихід.

На знімку ведуча постала в яскраво-червоній футболці, обтягуючих чорно-помаранчевих легінсах і фіолетових кросівках, волосся вона для зручності зібрала в пучок. Марічка Падалко зі щасливою посмішкою зробила селфі, стоячи перед дзеркалом.

"Знаєте, де цілком законно в карантин можна займатися в залі? У реабілітаційних центрах, є медичними установами. Так збіглося, що вже другу зиму мені призначають курс ЛФК, щоб зміцнити тазостегнові суглоби. Минулого року я вперше мав справу з "біговою" травмою, як виявилося, дуже поширеною - "коліно бігуна", або IT-band syndrome", - поділилася ведуча в описі. - "Іноді наша мотивація сильніша за наше тіло, а його потрібно берегти. Про це мало хто говорить вголос".

Вона додала, що вдруге лікувальну фізкультуру їй призначили через дискомфорт після китайського вірусу, адже під час лікування Марічка не займалася спортом і злегка себе запустила. Саме тому журналістка вирушила в зал і зайнялася зміцненням стегон.

Користувачі Мережі похвалили телеведучу за хороший приклад:

"Якщо є бажання-буде результат, а ви - приклад вольової і активної людини"; "дуже красиві стегна"; "заражає позитивом))"; "ви, такий мотиватор👏".

Нагадаємо, що вірус косить зірок "1+1", хто став новою жертвою після Марічки Падалко: "Прошу вас... ".

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