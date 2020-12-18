Украинская телеведущая Катя Осадчая устроила праздничный прием своих коллег с детьми
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм программы «Світське життя» появился анонс праздничной передачи. На фото счастливая Осадчая в стильном желтом костюме принимала в гостях коллег-телеведущих.
На первом фото рядом с Осадчей позировала ведущая ТСН. Тиждень Алла Мазур с сыном Артемом. Алла была одета в красную тунику, а мальчик выбрал спортивный стиль. Также к Осадчей в гости пришла Маричка Падалко с дочкой. Маричка поддержала Осадчую, нарядившись в желтое платье, а дочку одела в красивое платье и свитер.
«Уже завтра празднуем День святого Николая вместе со звездными телеведущими канала «1+1» и их детьми», - подписали пост авторы аккаунта.
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В комментариях оставили несколько комплиментов звездным гостям. Не обошлось и без критики.
«Какая ужасная обувь у дочки Падалко», «С наступающими праздниками, будьте здоровы и счастья вам!», «Супер», «Алла Мазур прекрасная!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Катя Осадчая вместе с мужем, телеведущим Юрием Горбуновым в ярких праздничных образах появились в рекламе. Парочка позировала на фоне новогодней елки, подарков и камина. Осадчая была в красном платье с разрезом, а Горбунов позировал в черном пиджаке и футболке.
Напомним, что Осадчая расцвела в компании Винника и Монатика, Горбунову пришлось несладко: "Одна красавица, остальные...".
Как сообщала Politeka, шаловливая Осадчая соблазнила Горбунова прямо за кулисами "Голос країни", Винник не устоял: "Рот у меня есть".
Также Politeka писала, что Горбунов расцвел в объятиях Осадчей, кадры идиллии: «Юрчик, как довольный кот».