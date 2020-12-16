Телеведуча Катерина Осадча показала, як розважається з чоловіком Юрієм Горбуновим на зйомках шоу " Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, зірка програми "Світське життя" розкрила невідомі таланти свого коханого чоловіка. Вона виклала відео з закулісся на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Зовсім скоро на телеекранах стартує 11 сезон вокального шоу" Голос країни", ведучими якого цього разу стали Юрій Горбунов і Катя Осадча. Подружжя весело проводять час на роботі і діляться кумедними кадрами. Так телеведуча вбралася в білому ТОПі незвичайного дизайну з відкритим плечем і оборками, що нагадують квіти, а також в чорних брюках. Можна помітити, що красуня не одягла бюстгальтер. Горбунов же зображений в коричневому костюмі і білій футболці.

За лаштунками шоу Катерина Осадча вирішила записати сторіз і підбила свого чоловіка показати свої вокальні дані: "Юрко, може бути ти почнеш співати? Яку пісню Ти б співав на сліпих прослуховуваннях?". Горбунов без вагань погодився і проспівав: "по дорозі жук, жук, по дорозі чорний! Подивися, дівчинонько, який я моторний". У відповідь Катя припустила, що таке виконання сподобається мінімум одному з суддів: "Ну, Олег Винник повернувся". "Я ж вовк", - пожартував Юрій і ніжно поцілував благовірну у щічку.

Потім Осадча виклала в мікроблозі ролики зі сцени, один з них зняла співачка і зірковий тренер Надія Дорофєєва. Скориставшись можливістю, Катерина ще й станцювала, притопуючи на місці.

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