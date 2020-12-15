Все на очах у чоловіка

Знаменита українська телеведуча Катерина Осадча не упустила шансу сфотографуватися з Олегом Винником і Дмитром Монатиком на зйомках шоу "Голос країни"

Знаменитість поділилася відповідним фото в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, зірки вирішили сфотографуватися за лаштунками проекту під час зйомок. На знімку Монатик і Винник позують в традиційних костюмах, хоча піджак Діми і виглядає для нього явно довгастим.

Осадча ж, як завжди, з'явилася в елегантному образі з чорних штанів і кремової атласної блузки з відкритими плечима. Судячи з щасливої посмішки на її обличчі, ведуча дуже рада позувати в компанії зіркових красенів.

Цікаво, що фото зробив чоловік Осадчої-ведучий Юрій Горбунов.

"Чоловіча частина тренерського складу ОV, M і Voice. Сезон буде веселим і яскравим", - підписала кадр Осадча.

Її шанувальники тут же відреагували на фото.

"Катюша принадність чарівна!", "Яке "перезавантаження"? На манежі одні й ті ж", "Осадча-бомба. Вау!", "Чудово. Позитивні емоції дуже потрібні", "Одна красуня решта журі", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, що днями Горбунов розповів, як потрапив у біду через ожеледицю. Так, на в'їзді в гараж його некерована машина понеслася в паркан і поруч припарковані авто.

Однак, йому на допомогу прийшов його кум Потап, який на ходу підсипав сіль під колеса машини.

Нагадаємо, Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "некерована машина мчала...".

Як повідомляла Politeka, Осадча загорнула бюст в об'ємні рюші, вразивши видом на зйомках "Голос країни": "багатьом зіркам треба б...".

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