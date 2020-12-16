Популярний український телеведучий Юрій Горбунов захопив шанувальників, показавши ніжний знімок з дружиною Катею Осадчою

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділився у себе в Instagram.

"11 сезон буде дуже крутим! Щоразу дивуюся, звідки береться така кількість талановитих і голосистих людей", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Горбунов буквально "розцвів" в момент, коли його придбала красуня-дружина.

"Юрчик як задоволений кіт», «Катюша у вас красуня», «ось це пара, ось це Я розумію», "супер виглядаєте - бомбезно", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що український ведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час з сином, поки його дружина Катерина Осадча працює

На знімку ведучий зображений вдома з їх з Осадчою трирічним сином Іваном. Батько і син зосереджено схилилися над столом, на якому можна помітити розмальовки. Хлопчик впевнено працює над малюнком з рибками, а тато йому в цьому допомагає.

"Поки наша мама на зйомках – ми працюємо», - підписав кадр Горбунов.

Нагадавши, Мейхер після дочок привела на» Танці з зірками «18-річного сина, Горбунов не змовчав:»дядько з вусами".

Як повідомляла Politeka, Горбунов на» Танцях з зірками "дав спеку з Мейхер і Кароль, щасливі обидві:" було гаряче!».

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