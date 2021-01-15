Украинская телеведущая Маричка Падалко начала активно заниматься спортом после болезни

Как сообщает Politeka.net, недавно звезда канала "1+1" переболела китайским вирусом, а теперь пытается восстановить былую форму. На своей странице в соцсети "Инстаграм" она выложила новое фото из тренажерного зала. Казалось бы, из-за локдауна все спортзалы закрыты, однако Маричка Падалко нашла выход.

На снимке ведущая предстала в ярко-красной футболке, обтягивающих черно-оранжевых леггинсах и фиолетовых кроссовках, волосы она для удобства собрала в пучок. Маричка Падалко со счастливой улыбкой сделала селфи, стоя перед зеркалом.

"Знаете, где вполне законно в карантин можно заниматься в зали💪? В реабилитационных центрах, являются медицинскими учреждениями. Так совпало, что уже вторую зиму мне назначают курс ЛФК, чтобы укрепить тазобедренные суставы. В прошлом году я впервые имел дело с «беговой» травмой, как оказалось, очень распространенной - «колено бегуна», или IT-band syndrome", - поделилась ведущая в описании. - "Иногда наша мотивация сильнее нашего тела, а его нужно беречь. Об этом мало кто говорит вслух".

Она добавила, что во второй раз лечебную физкультуру ей назначили из-за дискомфорта после китайского вируса, ведь во время лечения Маричка не занималась спортом и слегка себя запустила. Именно поэтому журналистка отправилась в зал и занялась укреплением бедер.

Пользователи сети похвалили телеведущую за хороший пример:

"Если есть желание - будет результат, а Вы - пример волевой и активной людини"; "Очень красивые бедра"; "Заражает позитивом))"; "Вы, такой мотиватор👏".

Напомним, что вирус косит звезд "1+1", кто стал новой жертвой после Марички Падалко: "Прошу вас... ".

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