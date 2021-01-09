Украинская телеведущая Маричка Падалко показала, как проводит время с детьми на выходных

Так, звезда ТСН отправилась со своими тремя детьми на каток, а кадрами поделилась в своем Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net (чтобы присмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ведущая рассказала, что они посетили рождественский городок возле дворца «Украина».

Из всех развлечений во время локдауна - каток - единственное, что работает. Все остальное - горка, резеденция Св.Николая, зона питания оказались закрытыми.

На видео видно, что сама Маричка неплохо катается на коньках, а вот ее дети – не очень. Один из них даже упал.

Маричку Падалку очень удивила заоблачная цена катка,однако в целом она осталась довольна и сообщила, что еще вернется.

«В выходной день цена - просто заоблачная, 295 гривен для всех, независимо от возраста и наличия собственных коньков. Единственное исключение - бесплатный вход для детей до 5 лет со своими коньками. Но в будние дни стоимость билета около 200 грн.», - написала ведущая.

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