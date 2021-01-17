Переможниця проекту "Холостяк-10" Даша Ульянова викликала захват пікантним виглядом у нижній білизні

Як повідомляє Politeka.net, дівчина розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадр зі старої фотосесії і розповіла, як змінилися її погляди. На знімку Даша Ульянова відображена в одних лише чорних трусиках верхи на дерев'яному ящику біля вікна. Красуня сіла оголеними сідницями на самий край кришки і піднялася на носочках, показавши стрункі ноги у всій красі.

Колишня учасниця "Холостяка" поклала одну руку на коліно, а інший прикрила відкриті груди, використавши ще й власне волосся. Вона показала томне вираз обличчя, яке як не можна підходить до такого відвертого образу.

"Колись я вважала, що це моє найкраще фото, але зараз мені воно здається жахливо вульгарним 🙈 просто цікаво, а як вважаєте ви?",- поцікавилася Даша Ульянова в описі.

Користувачі соцмережі захопилися сміливим фото моделі і поділилися думками в коментарях:

"Поки не сказала про вульгарність, навіть і не подумала про це 😁"; "Ідеальне фото просто !!!! В міру еротики, і максимум естетично чарівне!!!!!😍 "; "Дуже сексуально і те що потрібно все приховано 😜 💋 Дашуля дуже красива фігура 🥰"; "абсолютно не пішло. Дуже красиве фото🤩 🤩 🤩 🤩"; " вульгарне, але... шикарне"; " Бог мій, яка фігурка😍 😍 😍якщо я настільки сильно тягнуся-уявляю, що відчувають чоловіки. Чистий кайф"; "красиві естетичні жіночі лінії"; " Круто! Мати таку фігуру - не пішло!!!"; "Це шикарне фото!"; "Круте фото підкреслює всі принади і дуже пікантно))"; " чоловіки люблять роздягати самі... Як думаєте Макс споглядав фото. Щось ви, Ульянова, на всіх фото одна, без чоловіка".

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