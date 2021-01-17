Победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова вызвала восторг пикантным видом в нижнем белье

Как сообщает Politeka.net, девушка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр со старой фотосессии и рассказала, как изменились ее взгляды. На снимке Даша Ульянова запечатлена в одних лишь черных трусиках верхом на деревянном ящике у окна. Красотка села обнаженными ягодицами на самый край крышки и приподнялась на носочках, показав стройные ноги во всей красе.

Бывшая участница "Холостяка" положила одну руку на колено, а другой прикрыла открытую грудь, использовав еще и собственные волосы. Она показала томное выражение лица, которое как нельзя подходит к такому откровенному образу.

"Когда-то я считала, что это мое самое лучшее фото, но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым 🙈 просто интересно, а как считаете вы?", - поинтересовалась Даша Ульянова в описании.

Пользователи соцсети восхитились смелым фото модели и поделились мнениями в комментариях:

"Пока не сказала о пошлости, даже и не подумала об этом 😁"; "Идеальное фото просто !!!! В меру эротики , и максимум естетично обвораживающее!!!!!😍"; "Очень сексуально и то что нужно всё скрыто 😜💋Дашуля очень красивая фигура 🥰"; "Абсолютно не пошло. Очень красивое фото 🤩🤩🤩🤩"; "Пошлое, но... шикарное"; "Бог мой, какая фигурка😍😍😍Если я настолько сильно тащусь- представляю, что чувствуют мужчины. Чистый кайф"; "Красивые эстетичные женские линии"; "Круто! Иметь такую фигуру - не пошло!!!"; "Это шикарное фото!"; "Крутое фото подчеркивает все прелести и очень пикантно ))"; "Мужчины любят раздевать сами... Как думаете Макс созерцал фото. Что-то вы, Ульянова, на всех фото одна, без мужчины".

Напомним, Ульянова из "Холостяка" с опухшими губами и без макияжа показала настоящую себя: "Не надо бояться!"

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