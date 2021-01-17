Працівники сфери обслуговування можуть спілкуватися з клієнтами на інших мовах, крім української, але тільки за однієї умови

З 16 січня набув чинності закон, який зобов'язав обслуговувати людей виключно державною мовою, порушення караються великими штрафами, пише Politeka.net. Адвокат фірми "Ілляшев і партнери" Микола Скворцов пояснив "РБК-Україна", як можна обійти правила.

За словами фахівця, закон дозволяє співробітникам підприємства переходити на іншу мову, якою володіють обидві сторони, але тільки "на прохання клієнта". Без прямого звернення з боку клієнта необхідно говорити виключно українською.

"Якщо виходити з буквального трактування даного положення, то ініціатором переходу на іншу мову повинен бути саме клієнт. При цьому, саме по собі спілкування клієнта на відмінній від української мові не варто ототожнювати з проханням клієнта перейти на іншу мову", – підкреслив юрист.

Інша мова повинна бути прийнятною для обох сторін. Наприклад, персонал не може обслуговувати російською, якщо клієнт їм не володіє.

Варто зазначити, що за порушення нових вимог в Україні вже почали виписувати штрафи в розмірі від 5100 до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що на перший раз підприємство, яке допустило порушення, відбудеться лише попередженням, але в разі систематичного ігнорування закону власники будуть покарані гривнею.

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Як повідомляла Politeka, нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.