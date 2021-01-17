Работники сферы обслуживания могут общаться с клиентами на других языках, помимо украинского, но только при одном условии

С 16 января вступил в силу закон, который обязал обслуживать людей исключительно на государственном языке, нарушения караются большими штрафами, пишет Politeka.net. Адвокат фирмы "Ильяшев и Партнеры" Николай Скворцов объяснил "РБК-Украина", как можно обойти правила.

По словам специалиста, закон позволяет сотрудникам предприятия переходить на другой язык, которым владеют обе стороны, но только "по просьбе клиента". Без прямого обращения со стороны клиента необходимо говорить исключительно на украинском.

"Если исходить из буквального трактования данного положения, то инициатором перехода на другой язык должен быть именно клиент. При этом, само по себе общение клиента на отличном от украинского языке не стоит отождествлять с просьбой клиента перейти на другой язык", – подчеркнул юрист.

Другой язык должен быть приемлемым для обеих сторон. К примеру, персонал не может обслуживать на русском, если клиент им не владеет.

Стоит отметить, что за нарушение новых требований в Украине уже начали выписывать штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Креминь отметил, что на первый раз предприятие, допустившее нарушение, отделается лишь предупреждением, но в случае систематического игнорирования закона владельцы будут наказаны гривной.

Напомним про штраф до 17 000 гривен: украинцам придумали сумасшедшее наказание, за что сдерут деньги

Как сообщала Politeka, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.