Відомий актор і зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов здивував фото зі своєю коханою жінкою
Як повідомляє Politeka.net, артист понад 35 років прожив у шлюбі з дружиною Іриною, виростив разом з нею двох синів: Віктора та Івана. Шанувальники серіалу "Свати", де Федір зіграв Івана Степановича Будька, розмістили сімейний кадр на одній з фан-сторінок.
Пару відобразили на одному зі світських заходів, заради якого Добронравов вбрався в темно-синій костюм і білу сорочку без краватки, на лівому зап'ясті актора можна помітити дорогий годинник. Він ніжно зі щасливою посмішкою обійняв Ірину ззаду і склав руки у неї на грудях.
Жінка прийшла в сірій сукні з мереживними візерунками, примітно, що вона не соромиться сивини і не фарбує волосся, радуючи свого чоловіка природною красою. Можна помітити, що за фактурою і статурою Ірина схожа на Валюху - серіальну "дружину" Федора Добронравова зі "Сватів".
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Раніше в мережі з'явився свіжий кадр зі зйомок сьомого сезону популярного серіалу за участю Федора Добронравова І Тетяни Кравченко. На знімку актори розташувалися за святково накритим столом в образах Івана Степановича і Валентини Петрівни. Валюха з здивованим обличчям з'явилася з пишною зачіскою, яскравим макіяжем, намистом на шиї і в строкатій кофтині. Колега повернув голову в її бік, склавши руки попереду, ймовірно, вони репетирували чергову сцену.
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