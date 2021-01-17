Співак Олег Винник порадував "вовчиць" новим яскравим кадром

Як передає Politеka.net, 47-річний артист, суддя "Голосу країни 11", опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав себе на трапі літака.

Олег був у чорних вузьких джинсах і кофті з капюшоном, а також коричневих черевиках. Сіра кепка і захисна маска на обличчі доповнили "похідний" лук.

Винник завмер на трапі, показавши пальцями жест "мир", глянувши прямо в камеру.

"Злітаємо!✈✈✈ За декілька годин милуватимуся рідними українськими краєвидами 🤗😍", - підписав фото артист.

Користувачі кинулися коментувати побачене, припустивши, що співак зібирався у відпустку. Примітно, що деякі "переплутали" його з ведучою "Голосу країни" Катериною Осадчою.

"Вдалої посадки ❤️ і чудового польоту ✈️ неперевершений 🔥"

"який гарний 😍"

"Щасливого польоту і м'якої посадки!!!💖"

"Схожий на Катю Осадчу!😂😂😂"

"Олег ви мужній чоловік і ще красень❤️"

"На Буковель ????❤️"

"Вовчиці, одягаємося тепліше і бігом зустрічати кумира"

"Щось дуже легенько одягнувся? Сьогодні з ранку було -21 морозу!"

"Відмінного відпочинку вам, Олег. Бережи Вас Бог.❤ ️Відпочивати важливо - тим більше з вашим гіпервідповідальним ставленням до роботи. Бажаю насолодитися цим часом. І, звичайно ж, чекаємо фотозвіту в нових публікаціях.🤗📸💕"

Раніше ми розповідали, що в програмі "Зірковий шлях" Винник поскаржився на проблеми зі здоров'ям через напружений графік - тоді ще співак погодився з тим, що пора б відпочити.

За словами Олега, останнім часом його мучить безсоння.

"Вже минуло 36 годин, як я не спав. Приїхали о першій годині ночі втомлені. Безсоння не дало мені можливості відпочити, а о 5 ранку вже треба було підніматися. Я не поспав і о 7 годині ранку вже був на майданчику", - ділився артист "жахами" своїх робочих буднів.

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