У цей день діє багато заборон

Водохресний святвечір - вечір перед одним з найважливіших християнських свят Хрещенням, або Богоявленням Господнім

Традиційно це останній день Святок, колядування і ворожінь, а також день суворого посту і першого в році освячення води.

Politeka.net розповість детальніше про традиції та прикмети, а також що потрібно і що не можна робити 18 січня.

Богоявленням свято називається тому, що в цей день Господь явив себе людям в трьох іпостасях: Бог Син – Ісус, який прийняв хрещення, Святий Дух, що зійшов на нього у вигляді голуба, і Бог Отець – глас з небес.



Слово "Святвечір", вважається, з'явилося завдяки традиції варити в цей день сочиво – кашу з пшениці з медом і сухофруктами. А "навечір'я" позначає переддень церковного торжества.

Що можна робити в Водохресний святвечір

віруючі дотримуються суворого одноденного посту.

у храмах освячують воду. У народі її називають водохресною, або Богоявленської.

Водохресну воду зберігають поруч з іконами, весь рік. Вважається, що вона має цілющі властивості і здатна оберігати сім'ю від зла.

Напередодні Водохреща здавна збирали сніг. Вважалося, що він в цей час, наділений особливими цілющими властивостями і не дає зіпсуватися воді в колодязях протягом року.

У Водохреща завершується період Святок, тому 18 січня є останнім днем колядувань і традиційних гулянь. Особливо важливо робити добрі справи, допомагати нужденним.

Що не можна робити в Водохресний святвечір

лихословити, злитися, лаятися, особливо забираючи або приймаючи святу воду;

прати;

виносити з дому що-небудь;

давати гроші в борг;

приймати святу воду жінкам в критичні дні;

їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко, вживати алкоголь.

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