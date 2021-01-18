Водохресний святвечір - вечір перед одним з найважливіших християнських свят Хрещенням, або Богоявленням Господнім
Традиційно це останній день Святок, колядування і ворожінь, а також день суворого посту і першого в році освячення води.
Politeka.net розповість детальніше про традиції та прикмети, а також що потрібно і що не можна робити 18 січня.
Богоявленням свято називається тому, що в цей день Господь явив себе людям в трьох іпостасях: Бог Син – Ісус, який прийняв хрещення, Святий Дух, що зійшов на нього у вигляді голуба, і Бог Отець – глас з небес.
Слово "Святвечір", вважається, з'явилося завдяки традиції варити в цей день сочиво – кашу з пшениці з медом і сухофруктами. А "навечір'я" позначає переддень церковного торжества.
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Що можна робити в Водохресний святвечір
- віруючі дотримуються суворого одноденного посту.
- у храмах освячують воду. У народі її називають водохресною, або Богоявленської.
- Водохресну воду зберігають поруч з іконами, весь рік. Вважається, що вона має цілющі властивості і здатна оберігати сім'ю від зла.
- Напередодні Водохреща здавна збирали сніг. Вважалося, що він в цей час, наділений особливими цілющими властивостями і не дає зіпсуватися воді в колодязях протягом року.
- У Водохреща завершується період Святок, тому 18 січня є останнім днем колядувань і традиційних гулянь. Особливо важливо робити добрі справи, допомагати нужденним.
Що не можна робити в Водохресний святвечір
- лихословити, злитися, лаятися, особливо забираючи або приймаючи святу воду;
- прати;
- виносити з дому що-небудь;
- давати гроші в борг;
- приймати святу воду жінкам в критичні дні;
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко, вживати алкоголь.
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