Крещенский сочельник – вечер перед одним из важнейших христианских праздников Крещением, или Богоявлением Господним
Традиционно это последний день Святок, колядования и гаданий, а также день строгого поста и первого в году освящения воды.
Politeka.net расскажет подробнее о традициях и приметах, а также что нужно и что нельзя делать 18 января.
Богоявлением праздник называется потому, что в этот день Господь явил себя людям в трех Ипостасях: Бог Сын – Иисус, принявший крещение, Святой Дух, сошедший на Него в виде голубя, и Бог Отец – глас из небес.
Слово "сочельник", считается, появилось благодаря традиции варить в этот день сочиво – кашу из пшеницы с медом и сухофруктами. А "навечерие" обозначает преддверие церковного торжества.
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Что можно делать в Крещенский сочельник
- верующие соблюдают строгий однодневный пост.
- в храмах освящают воду. В народе ее называют крещенской, или богоявленской.
- Крещенскую воду хранят рядом с иконами, весь год. Считается, что она имеет целебные свойства и способна оберегать семью от зла.
- В канун Крещения издавна собирали снег. Считалось, что он в это время, наделен особыми целительными свойствами и не дает испортиться воде в колодцах в течение года.
- В Крещение завершается период Святок, поэтому 18 января является последним днем колядований и традиционных гуляний. Особенно важно делать добрые дела, помогать нуждающимся.
Что нельзя делать в Крещенский сочельник
- Сквернословить, злиться, ругаться, особенно забирая или принимая святую воду;
- стирать;
- выносить из дома что-либо;
- давать деньги в долг;
- принимать святую воду женщинам в критические дни;
- есть мясо, рыбу, яйца, молоко, употреблять алкоголь.
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