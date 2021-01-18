В этот день действует много запретов

Крещенский сочельник – вечер перед одним из важнейших христианских праздников Крещением, или Богоявлением Господним

Традиционно это последний день Святок, колядования и гаданий, а также день строгого поста и первого в году освящения воды.

Politeka.net расскажет подробнее о традициях и приметах, а также что нужно и что нельзя делать 18 января.

Богоявлением праздник называется потому, что в этот день Господь явил себя людям в трех Ипостасях: Бог Сын – Иисус, принявший крещение, Святой Дух, сошедший на Него в виде голубя, и Бог Отец – глас из небес.



Слово "сочельник", считается, появилось благодаря традиции варить в этот день сочиво – кашу из пшеницы с медом и сухофруктами. А "навечерие" обозначает преддверие церковного торжества.

Что можно делать в Крещенский сочельник

верующие соблюдают строгий однодневный пост.

в храмах освящают воду. В народе ее называют крещенской, или богоявленской.

Крещенскую воду хранят рядом с иконами, весь год. Считается, что она имеет целебные свойства и способна оберегать семью от зла.

В канун Крещения издавна собирали снег. Считалось, что он в это время, наделен особыми целительными свойствами и не дает испортиться воде в колодцах в течение года.

В Крещение завершается период Святок, поэтому 18 января является последним днем колядований и традиционных гуляний. Особенно важно делать добрые дела, помогать нуждающимся.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

Сквернословить, злиться, ругаться, особенно забирая или принимая святую воду;

стирать;

выносить из дома что-либо;

давать деньги в долг;

принимать святую воду женщинам в критические дни;

есть мясо, рыбу, яйца, молоко, употреблять алкоголь.

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