Цього року це особливо важливо

З наближенням Нового року все більш актуальними стають прикмети і традиції, які повинні принести удачу і щастя

2020-й рік виявився складним для всього світу. У зв'язку з цим в Новий Рік багато людей будуть загадувати бажання в надії на те, що наступний рік виявиться більш вдалим. У цьому можуть допомогти певні ритуали і прикмети, які вже перевірені часом.

Так, ще до настання Нового року радять віддати всі борги. Також ні в якому разі не можна брати нові, інакше ходити в боржниках доведеться весь наступний рік.

Щоб збільшити дохід, в новорічну ніч варто покласти в кишеню купюру, а під тарілки гостям – по монетці. При цьому, чим більше номінал грошей, тим більший достаток вони залучать.

З тією ж метою можна прикрасити ялинку монетками, загорнутими в червоний папір, а на новорічний стіл поставити скарбничку з монетами, поклавши під неї велику купюру.

Перед початком застілля потрібно постукати по вже накритому столу металевою ложкою і вимовити: «як зараз на столі повно, так би і весь рік було повно». Це також принесе благополуччя і достаток в будинок.

Існує також і цілий ряд прикмет на щастя і любов в Новому році.

Так, вважається, що першим переступити поріг будинку в Новому році повинен чоловік. Також кажуть, що якщо не зустрічати Новий рік, то в житті людини нічого не зміниться.

У новорічну ніч не можна виносити сміття, адже тоді з дому піде щастя.

Також в цей вечір краще не розбивати посуд, інакше весь рік пройде в сварках. Якщо ж щось все-таки розіб'ється, цей предмет потрібно закопати.

Якщо за новорічним столом є вагітна, їй потрібно першою спробувати частування – тоді пологи пройдуть без ускладнень.

Якщо дівчина мріє зустріти свою любов в новому році, їй потрібно вручити подарунки сімом дітям.

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