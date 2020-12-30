Важно встретить Новый год правильно, чтобы он принес счастье и достаток

Новый год ассоциируется с ароматом елки и мандаринов, теплом семейного очага и положительными эмоциями. Его с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Символом грядущего 2021-го является Белый металлический Бык.

Politeka,net рассказывает о поверьях, которые необходимо знать каждому, чтобы не привлечь к себе беду в 2021 году.

Как одеться и нарядить елку в год Быка

Чтобы 2021 год прошел успешно, важно задобрить Белого Металлического Быка. Символ года любит скромность и простоту - это нужно учитывать при выборе наряда и елочных украшений.

Счастливыми цветами 2021 года являются белый, серебристый, золотой, синий, голубой, зеленый. Чтобы не разозлить животное, категорически запрещено использовать красные, тигровые и леопардовые оттенки скатерти.

Также в этом году нельзя готовить и ставить на стол блюда из телятины и говядины. Ведь этим Вы можете разозлить символ года и он отвернется от Вас.

Приметы на деньги в Новый год

Когда накрываете на стол перед Новым годом - положите монетку под тарелку каждого гостя. Это привлечет финансовый успех.

Возьмите купюру с крупным номиналом и сжимайте её в руке во время боя курантов. Когда начнется 1 января, положите купюру в кошелек и носите её как талисман.

Под коврик перед входной дверью спрячьте монетку, чтобы в доме водились деньги.

В центр праздничного стола поставьте блюдечко с зерном и монетами, чтобы следующий год был щедрым и прибыльным.

Если за праздничным столом испачкать одежду или пролить на нее напиток, это будет означать материальные затруднения в течение года. Согласно приметам, встречать Новый год нельзя с пустыми карманами. Это тоже символизирует финансовую нестабильность в грядущем году.

В последний день года запрещается пришивать пуговицы, зашивать одежду. Это может обернуться тем, что "зашьете" старые проблемы и они будут сопровождать Вас в новом году.

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