Важно встретить Новый год правильно, чтобы он принес счастье и достаток
Новый год ассоциируется с ароматом елки и мандаринов, теплом семейного очага и положительными эмоциями. Его с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Символом грядущего 2021-го является Белый металлический Бык.
Politeka,net рассказывает о поверьях, которые необходимо знать каждому, чтобы не привлечь к себе беду в 2021 году.
Как одеться и нарядить елку в год Быка
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Чтобы 2021 год прошел успешно, важно задобрить Белого Металлического Быка. Символ года любит скромность и простоту - это нужно учитывать при выборе наряда и елочных украшений.
Счастливыми цветами 2021 года являются белый, серебристый, золотой, синий, голубой, зеленый. Чтобы не разозлить животное, категорически запрещено использовать красные, тигровые и леопардовые оттенки скатерти.
Также в этом году нельзя готовить и ставить на стол блюда из телятины и говядины. Ведь этим Вы можете разозлить символ года и он отвернется от Вас.
Приметы на деньги в Новый год
Когда накрываете на стол перед Новым годом - положите монетку под тарелку каждого гостя. Это привлечет финансовый успех.
Возьмите купюру с крупным номиналом и сжимайте её в руке во время боя курантов. Когда начнется 1 января, положите купюру в кошелек и носите её как талисман.
Под коврик перед входной дверью спрячьте монетку, чтобы в доме водились деньги.
В центр праздничного стола поставьте блюдечко с зерном и монетами, чтобы следующий год был щедрым и прибыльным.
Если за праздничным столом испачкать одежду или пролить на нее напиток, это будет означать материальные затруднения в течение года. Согласно приметам, встречать Новый год нельзя с пустыми карманами. Это тоже символизирует финансовую нестабильность в грядущем году.
В последний день года запрещается пришивать пуговицы, зашивать одежду. Это может обернуться тем, что "зашьете" старые проблемы и они будут сопровождать Вас в новом году.
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