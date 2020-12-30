Після всіх пережитих проблем привітання з Новим роком 2021 як ніколи потрібні українцям для підняття настрою
Politeka.net публікує кращі новорічні листівки, які допоможуть порадувати всіх рідних і близьких.
Вірші для привітання З Новим роком 2021 у листівках
Незважаючи на те, що зараз так багато готових листівок, багато як і раніше заповнюють їх своїми руками, це підкреслює значимість людини і показує, що йому готові приділяти увагу. Вірші дуже добре підійдуть для привітання З Новим роком 2021, досить вибрати відповідне твір. Записати слова можна на картонній листівці або ж перенести їх на картинки, щоб відправити по мережі. Отримавши таке привітання, людина напевно зможе відсвяткувати Новий Рік 2021 в хорошому настрої.
Джерело фото: freepik.com
Роздягнена Регіна Тодоренко приголомшила витівкою на публіці в стилі Волочкової: "Де труси?"
Юлія Саніна показала, якою була до популярності, рідкісне фото облетіло мережу: "Дев'ять років тому..."
Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»
Доведена до відчаю Корольова виставила Тарзана за двері, гіркі кадри: "Ти будеш щаслива?"
Зупинилося серце відомої журналістки, українці у скорботі: "Не дожила чотири дні до..."
Пусть год Быка сияет ярко,
И радость пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
И все хорошее приложится к нему!
Пусть жизнь поярче разгорится,
И радость будет в каждом дне!
Я всем мечтам желаю сбыться —
И счастливей стать вдвойне!
Джерело фото: davno.ru
***
Новий рік обіцяє бути веселим,
Адже він готує нам великий сюрприз!
Чи стане незвичайним все і новим,
"Життя прекрасне" - ось його девіз!
Все як в казці складеться відмінно,
Тільки радість всім він принесе,
Поміняє наш уклад неодмінно,
Ключик до серця кожному знайде!
***
Нехай буде щедрим Новий Рік,
Нехай він на щастя не скупиться,
Нехай запалює зірки навік,
Щоб всім твоїм бажанням збутися.
Джерело фото: mirpozitiva.ru
Привітання в прозі для листівок на Новий Рік 2021
Порадувати близьких на свято можна і своїми словами, які не обов'язково римувати. Коротка проза прекрасно підійде, щоб висловити свої побажання в доступній формі, пропонуємо кілька ідей:
Джерело фото: davno.ru
З Новим роком вітаю найголовнішого і коханої людини! Поруч з тобою я готовий підкорити весь світ, дякую за щиру підтримку, за те, що даруєш тепло і затишок, не вимагаючи нічого натомість. Без тебе життя здається неповноцінною і Я бажаю, щоб ми щасливо провели разом найближчі 365 днів нового 2021 року.
***
Вітаю З Новим роком 2021, від щирого серця бажаю хронічного везіння, неймовірних успіхів і приголомшливих ідей. Нехай всі проблеми, нещастя і хвороби залишаться в старому році, а в новий перейдуть тільки досягнення і гарний настрій.
Джерело фото: ivona.bigmir.net
***
Білий бик увірвався в наше життя з новим 2021 роком, нехай він привезе тобі цілий віз добра і щастя, поділиться своїм бичачим здоров'ям і допоможе впоратися з будь-якими проблемами. Вітаю зі святом, залишимо ж все погане позаду і вирушимо в щасливе майбутнє!
Нагадаємо, астролог розкрила, що принесе українцям 2021 рік білого бика: "попереду багато..."
Як повідомляла Politeka, еові податки доб'ють українців у 2021 році, кому і за що доведеться платити: "до 4 тисяч гривень за..."
Також Politeka писала, що Павло Глоба передбачив Близнюкам непростий 2021 рік, але все можна виправити: поради астролога.