Після всіх пережитих проблем привітання з Новим роком 2021 як ніколи потрібні українцям для підняття настрою

Politeka.net публікує кращі новорічні листівки, які допоможуть порадувати всіх рідних і близьких.

Вірші для привітання З Новим роком 2021 у листівках

Незважаючи на те, що зараз так багато готових листівок, багато як і раніше заповнюють їх своїми руками, це підкреслює значимість людини і показує, що йому готові приділяти увагу. Вірші дуже добре підійдуть для привітання З Новим роком 2021, досить вибрати відповідне твір. Записати слова можна на картонній листівці або ж перенести їх на картинки, щоб відправити по мережі. Отримавши таке привітання, людина напевно зможе відсвяткувати Новий Рік 2021 в хорошому настрої.

Джерело фото: freepik.com

Пусть год Быка сияет ярко,

И радость пусть закроет тьму!

Здоровье будет лучшим из подарков,

И все хорошее приложится к нему!

Пусть жизнь поярче разгорится,

И радость будет в каждом дне!

Я всем мечтам желаю сбыться —

И счастливей стать вдвойне!

Джерело фото: davno.ru

***

Новий рік обіцяє бути веселим,

Адже він готує нам великий сюрприз!

Чи стане незвичайним все і новим,

"Життя прекрасне" - ось його девіз!

Все як в казці складеться відмінно,

Тільки радість всім він принесе,

Поміняє наш уклад неодмінно,

Ключик до серця кожному знайде!

***

Нехай буде щедрим Новий Рік,

Нехай він на щастя не скупиться,

Нехай запалює зірки навік,

Щоб всім твоїм бажанням збутися.

Джерело фото: mirpozitiva.ru

Привітання в прозі для листівок на Новий Рік 2021

Порадувати близьких на свято можна і своїми словами, які не обов'язково римувати. Коротка проза прекрасно підійде, щоб висловити свої побажання в доступній формі, пропонуємо кілька ідей:

Джерело фото: davno.ru

З Новим роком вітаю найголовнішого і коханої людини! Поруч з тобою я готовий підкорити весь світ, дякую за щиру підтримку, за те, що даруєш тепло і затишок, не вимагаючи нічого натомість. Без тебе життя здається неповноцінною і Я бажаю, щоб ми щасливо провели разом найближчі 365 днів нового 2021 року.

***

Вітаю З Новим роком 2021, від щирого серця бажаю хронічного везіння, неймовірних успіхів і приголомшливих ідей. Нехай всі проблеми, нещастя і хвороби залишаться в старому році, а в новий перейдуть тільки досягнення і гарний настрій.

Джерело фото: ivona.bigmir.net

***

Білий бик увірвався в наше життя з новим 2021 роком, нехай він привезе тобі цілий віз добра і щастя, поділиться своїм бичачим здоров'ям і допоможе впоратися з будь-якими проблемами. Вітаю зі святом, залишимо ж все погане позаду і вирушимо в щасливе майбутнє!

Нагадаємо, астролог розкрила, що принесе українцям 2021 рік білого бика: "попереду багато..."

Як повідомляла Politeka, еові податки доб'ють українців у 2021 році, кому і за що доведеться платити: "до 4 тисяч гривень за..."

Також Politeka писала, що Павло Глоба передбачив Близнюкам непростий 2021 рік, але все можна виправити: поради астролога.