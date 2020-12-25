Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет Близнецов в году Белого Металлического Быка



2012 год станет благодатным временем для саморазвития, а также продвижения по службе. Те, кто смогут хорошо зарекомендовать себя, будут сполна вознаграждены символом года, передает Mixnews.

Рожденные под знаком Зодиака Близнецы могут радоваться: судьба для вас готовит в наступающем году особые сюрпризы.

Везение начнется у вас с самого начала 2021-го. Наилучшим образом дела сложатся на работе. Успешные контракты и карьерные взлеты начнутся с 12 февраля, поэтому Близнецам стоит приложить максимум усилий, что поспособствовать успеху.

Согласно прогнозу Глобы, весна выдастся у вас суетливой, но хлопоты по большому счёту будут приятными. Близнецов ждут домашние заботы. Много времени отнимут дети, с которыми придётся заниматься и водить на разные кружки или секции.

А вот летняя пора ознаменуется для вас решение проблем, которые успеют накопиться за предыдущие месяцы. Всему виной будет лень Близнецов. По словам астролога, вам предстоит сфокусироваться не работе и отложить свой отдых на более благоприятное для этого время.

Непростые времена для вас начнутся осенью. Глоба предупреждает, что психоэмоциональное состояние окажется в зоне риска. Ищите способы сбросить негативную энергию, в этом эффективнее всего окажется спорт и медитация.



Начиная с декабря в вашей жизни могут появиться соблазны, которые астролог советует игнорировать. В начале зимы Близнецам нужно проявить максимальную стойкость и выдержку.

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