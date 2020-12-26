Астролог рассказала, чего украинцам ждать от 2021 года

Как сообщает Politeka.net, 2021 год по восточному гороскопу - год Белого металлического Быка. Как рассказала таролог Ольга Соломка «РБК Украина», впереди у украинцев много работы.

"Впереди много работы, потому что бык, или вол - это все же труженик", - объясняет женщина.

Она не исключает, что с весны в Украине можно ждать новой волны протестов и народных волнений. Таролог считает, что масштаб протестов может быть настолько большим, что приведет к печальным последствиям.

«В феврале-марте могут начаться массовые протесты, которые способны изменить привычный ход истории, вплоть до смены правительства и перевыборов», - отметила она.

При этом год Быка подходит для заработка денег привычным способом. Украинцам в этом году придется усердно и много работать. Отмечается, что 2021 год станет благоприятным для сельского хозяйства. Она посоветовала всем, кто давно об этом мечтал, обзавестись земельным участком.

Дала астролог также практические рекомендации. Она посоветовала дарить в 2021 году простые милые сердцу подарки. Соломка подчеркнула, что дорогостоящие подарки нередко становятся бременем для одаренного. Лучше всего в этом году отдать предпочтения подаркам, сделанным своими руками.

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