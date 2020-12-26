Астролог рассказала, чего украинцам ждать от 2021 года

Как сообщает Politeka.net, 2021 год по восточному гороскопу - год Белого металлического Быка. Как рассказала таролог Ольга Соломка «РБК Украина», впереди у украинцев много работы.

"Впереди много работы, потому что бык, или вол - это все же труженик", - объясняет женщина.

Она не исключает, что с весны в Украине можно ждать новой волны протестов и народных волнений. Таролог считает, что масштаб протестов может быть настолько большим, что приведет к печальным последствиям.

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«В феврале-марте могут начаться массовые протесты, которые способны изменить привычный ход истории, вплоть до смены правительства и перевыборов», - отметила она.

При этом год Быка подходит для заработка денег привычным способом. Украинцам в этом году придется усердно и много работать. Отмечается, что 2021 год станет благоприятным для сельского хозяйства. Она посоветовала всем, кто давно об этом мечтал, обзавестись земельным участком.

астрология, украина

Дала астролог также практические рекомендации. Она посоветовала дарить в 2021 году простые милые сердцу подарки. Соломка подчеркнула, что дорогостоящие подарки нередко становятся бременем для одаренного. Лучше всего в этом году отдать предпочтения подаркам, сделанным своими руками.

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