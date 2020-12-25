Астролог Павло Глоба розповів, що чекає раків у році білого металевого Бика





Згідно з прогнозом астролога, 2021 рік видасться досить стабільним і спокійним, але не позбавленим несподіваних поворотів долі, передає Mixnews.



Вже починаючи з перших місяців у Раків з'явиться бажання щось змінювати у своєму житті.

Глоба запевняє, що початок Нового року складеться для вас найкращим чином. Перш за все, зміни на краще Раки відчують в особистому житті.

За словами Глоби 12 лютого стане переломною датою, а навесні вас чекають перемоги не любовному фронті, які можуть закінчитися весіллям.

Літо може засмутити раків: ви з головою підете в "розборки" з близькими і колегами, тому повністю насолодитися сонячною порою вам не вдасться.



Вирішальним для вас стане осінь 2021. Тоді вас чекають важливі події і завдяки наполегливості і холодної голові ви зможете прийняти вірне рішення і домогтися бажаних результатів.

Глоба попереджає, що кінець року білого бика негативно позначиться на ваших фінансах, тому потрібно з розумом підійти до розподілу бюджету і раціонально оцінити свої можливості, щоб не залишитися ні з чим під кінець року.

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