Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет Раков в году Белого Металлического Быка

Согласно прогнозу астролога, 2021 год выдастся достаточно стабильным и спокойным, но не лишённым неожиданных поворотов судьбы, передает Mixnews.

Уже начиная с первых месяцев у Раков появится желание что-то менять в своей жизни.

Глоба уверяет, что начало Нового года сложится для вас наилучшим образом. Прежде всего, изменения к лучшему Раки почувствуют в личной жизни.

По словам Глобы 12 февраля станет переломной датой, а весной вас ждут победы не любовном фронте, которые могут закончиться свадьбой.

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Лето может расстроить Раков: вы с головой уйдете в "разборки" с близкими и коллегами, поэтому полностью насладится солнечной порой вам не удастся.

Решающим для вас станет осень 2021. Тогда вас ждут важные события и благодаря настойчивости и холодной голове вы сможете принят верное решение и добиться желаемых результатов.

Глоба предупреждает, что конец года Белого Быка негативно скажется на ваших финансах, поэтому нужно с умом подойти к распределению бюджета и рационально оценить свои возможности, чтобы не остаться ни з чем под конец года.

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