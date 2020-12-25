Астролог Павло Глоба розповів, що чекає Близнюків у році білого металевого Бика
2012 рік стане благодатним часом для саморозвитку, а також просування по службі. Ті, хто зможуть добре зарекомендувати себе, будуть сповна винагороджені символом року, передає Mixnews.
Згідно з прогнозом Глоби, весна видасться у вас метушливою, але клопоти за великим рахунком будуть приємними. Близнюків чекають домашні турботи. Багато часу віднімуть діти, з якими доведеться займатися і водити на різні гуртки або секції.
А ось літня пора ознаменується для вас вирішення проблем, які встигнуть накопичитися за попередні місяці. Всьому виною буде лінь Близнюків. За словами астролога, вам належить сфокусуватися не роботі і відкласти свій відпочинок на більш сприятливий для цього час.
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Непрості часи для вас почнуться восени. Глоба попереджає, що психоемоційний стан опиниться в зоні ризику. Шукайте способи скинути негативну енергію, в цьому найефективніше виявиться спорт і медитація.
Починаючи з грудня у Вашому житті можуть з'явитися спокуси, які астролог радить ігнорувати. На початку зими Близнюкам потрібно проявити максимальну стійкість і витримку.
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