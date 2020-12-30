После всех пережитых проблем поздравления с Новым годом 2021 как никогда нужны украинцам для поднятия настроения

Politeka.net публикует лучшие новогодние открытки, которые помогут обрадовать всех родных и близких.

Стихи для поздравления с Новым годом 2021 в открытках

Несмотря на то, что сейчас так много готовых открыток, многие по прежнему заполняют их своими руками, это подчеркивает значимость человека и показывает, что ему готовы уделять внимание. Стихотворения очень хорошо подойдут для поздравления с Новым годом 2021, достаточно выбрать подходящее произведение. Записать слова можно на картонной открытке или же перенести их на картинки, чтобы отправить по сети. Получив такое поздравление, человек наверняка сможет отпраздновать Новый год 2021 в хорошем расположении духа.

Источник фото: freepik.com

Пусть год Быка сияет ярко,

И радость пусть закроет тьму!

Здоровье будет лучшим из подарков,

И все хорошее приложится к нему!

Пусть жизнь поярче разгорится,

И радость будет в каждом дне!

Я всем мечтам желаю сбыться —

И счастливей стать вдвойне!

Источник фото: davno.ru

***

Новый год обещает быть веселым,

Ведь он готовит нам большой сюрприз!

Станет необычным всё и новым,

"Жизнь прекрасна"- вот его девиз!

Всё как в сказке сложится отлично,

Только радость всем он принесёт,

Поменяет наш уклад привычный,

Ключик к сердцу каждому найдет!

***

Пусть будет щедрым Новый год,

Пусть он на счастье не скупится,

Пусть зажигает звезды в срок,

Чтоб всем Твоим желаньям сбыться.

Источник фото: mirpozitiva.ru

Поздравления в прозе для открыток на Новый год 2021

Порадовать близких на праздник можно и своими словами, которые не обязательно рифмовать. Короткая проза прекрасно подойдет, чтобы выразить свои пожелания в доступной форме, предлагаем несколько идей:

Источник фото: davno.ru

С Новым годом поздравляю самого главного и любимого человека! Рядом с тобой я готов покорить весь мир, благодарю за искреннюю поддержку, за то, что даришь тепло и уют, не требуя ничего взамен. Без тебя жизнь кажется неполноценной и я желаю, чтобы мы счастливо провели вместе ближайшие 365 дней нового 2021 года.

***

Поздравляю с Новым годом 2021, от всей души желаю хронического везения, невероятных успехов и потрясающих идей. Пусть все проблемы, несчастья и болезни останутся в старом году, а в новый перейдут только достижения и хорошее настроение.

Источник фото: ivona.bigmir.net

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Белый Бык ворвался в нашу жизнь с Новым 2021 годом, пусть он привезет тебе целую телегу добра и счастья, поделится своим бычьим здоровьем и поможет справиться с любыми проблемами. Поздравляю с праздником, оставим же все плохое позади и отправимся в счастливое будущее!

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