Нужно учитывать, 2021 год какого животного по восточному календарю, чтобы правильно его встретить и успешно прожить

Politeka.net расскажет о важных приметах и традициях, которые помогут стать счастливым и улучшить благосостояние. Прежде всего для этого надо подружиться с духовным символом и покровителем года.

2021 год какого животного

В основе восточного гороскопа, созданного в Китае, лежит 12-летний лунный цикл и 12 священных животных, которые сменяют друг друга на посту. Китайцы считают, что символ года влияет на судьбоносные события, дарит или отнимает у людей здоровье, поэтому важно задобрить его и добиться благорасположения.

2020 год Крысы сменит 2021 год Белого Металлического Быка. Этому знаку китайского гороскопа приписывают решимость, трудолюбие, твердость и верность традициям. Металл обеспечивает символу крепкую волю, а белый цвет - решимостью и уверенностью в своих силах.

Согласно китайскому календарю, Новый год приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и не имеет постоянной даты. Появляется вопрос, когда начнется год Белого Металлического Быка? Символ 2021 года вступит в свои права 12 февраля и будет влиять на судьбы людей до 30 января 2022 года.

Источник фото: ivona.bigmir.net

Каким будет 2021 год Белого Металлического Быка

Животное 2021 года будет особенно ценить волевые и благородные поступки, а также регулярно подбрасывать испытания на мудрость. Бык не любит резкие перемены, вдобавок его год идет следующим после високосного, а поэтому обещает быть особенно спокойным. В первой половине появится шанс больше времени уделять близким людям, работе над собой и развитию карьеры, все усилия и ресурсы, вложенные в год Быка, должны вернуться в удвоенном размере. При этом лучше не пытаться обмануть судьбу, рогатый покровитель часто наказывает нечестивцев. Из-за того, год какого животного 2021, вторая его половина может пройти в стрессовых ситуациях, поэтому рекомендуется поберечь нервы и здоровье.

Новый год принесет удачу экономистам, аграриям, журналистам, работников сферы искусства и рекламщикам, но следует помнить, что Бык не любит рискованных затей, кардинальных реформ и перестановок, любые новые проекты и эксперименты обречены на неудачу. В личных отношениях он предпочитает одиночество, а потому людям будет трудно завязать новые отношения. Помните, 2021 год какого животного, и не расстраивайтесь из-за трудностей с поиском второй половинки.

Дети, рожденные в год Быка 2021

Этот знак наделяет новорожденных послушанием и самостоятельностью и терпеливостью. Учитывая, 2021 год какого животного, такие люди будут избегать скандалов, но не побоятся ответить за свои поступки. Бак также наделяет ребенка своим упрямством и твердолобостью, они мешают принимать перемены и усваивать новые знания, зато помогают добиваться успехов в спорте.

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