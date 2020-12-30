Если правильно выбрать, в чем встречать Новый год 2021, можно обеспечить себе успех на следующие 12 месяцев

Politeka.net рассказывает, как правильно выбрать праздничный наряд по гороскопу, и предостерегает от распространенных ошибках.

В чем встречать Новый год 2021

По восточному календарю следующий год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка, издавна считается, что символ можно задобрить цветами одежды и соответствующей обстановкой. Ему приписывают сдержанность и консерватизм, поэтому наряды и сервировка стола должны быть предельно скромными - животное это обязательно оценит и поможет спокойно пережить следующий год. Поэтому очень важно, в чем встречать Новый год 2021.

Быку больше всего придутся по вкусу светлые и металлические цвета: серый, бежевый, желтый, перламутровый, голубой, серебристый, пастельный и, конечно же, белый. Правильный выбор оттенка поможет осуществить мечту: для получения богатства нужно нарядиться в белое, а чтобы встретить любовь, подойдет светло-серое. Нельзя провоцировать Быка красным цветом, вызывающим декором и яркими рисунками, а вот можно завлечь зеленым - цветом травы, и растительными узорами.

Говоря о том, в чем встречать Новый год 2021, стоит подчеркнуть: консервативный символ одобрит простую и комфортную одежду из натуральных тканей (лен, хлопок, шелк). Особенно к месту придутся народные образы. Бык будет совсем не против металлических украшений, ведь в 2021 году это будет его родная стихия.

Как встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Белого Металлического быка

Покровитель следующего года очень ценит соблюдение традиций, поэтому астрологи рекомендуют отложить походы в ресторан и отметить праздник дома, в кругу семьи и близких. Бык оценит, если новогоднюю елку украсят старыми игрушками и гирляндами, особенно теми, которые передавались из поколения в поколение.

Сервировка стола тоже очень важна, следует избегать непрактичных декоративных элементов, а также всех оттенков красного. К месту придется металлическая посуда и мебель, столовое серебро и т.д. Приятным дополнением станет белоснежная скатерть. Из меню необходимо исключить любые блюда из говядины или телятины.

В народе верят, что определенные приметы и ритуалы принесут счастье в Новом году 2021:

Перед тем, как встречать Новый год 2021, необходимо убраться в доме;

Нужно раздать все долги (как деньги, так и взятые на время вещи), иначе они будут преследовать весь следующий год;

31 декабря стоит подвести итоги, выписать все завершенные дела в 2020 году и планы на следующий, Бык одобрит трудолюбивость и предусмотрительность;

Нельзя заниматься домашними делами после заката 31 декабря, иначе придет беда.

31 декабря и 1 января нельзя пускать гостей в хозяйскую спальню - это может привести к изменам.

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