В этом году это особенно важно

С приближением Нового года все более актуальными становятся приметы и традиции, которые должны принести удачу и счастье

2020-й год оказался сложным для всего мира. В связи с этим в Новый год многие будут загадывать желания в надежде на то, что следующий год окажется более удачным. В этом могут помочь определенные ритуалы и приметы, которые уже проверены временем.

Так, еще до наступления Нового года советуют отдать все долги. Также ни в коем случае нельзя брать новые, иначе ходить в должниках придется весь следующий год.

Чтобы увеличить доход, в новогоднюю ночь стоит положить в карман купюру, а под тарелки гостям – по монетке. При этом, чем больше номинал денег, тем больший достаток они привлекут.

С той же целью можно украсить елку монетками, завернутыми в красную бумагу, а на новогодний стол поставить копилку с монетами, положив под нее крупную купюру.

Перед началом застолья нужно постучать по уже накрытому столу металлической ложкой и произнести: «Как сейчас на столе полно, так бы и весь год было полно». Это также принесет благополучие и достаток в дом.

Существует также и целый ряд примет на счастье и любовь в Новом году.

Так, считается, что первым переступить порог дома в Новом году должен мужчина. Также говорят, что если не встречать Новый год, то в жизни человека ничего не изменится.

В новогоднюю ночь нельзя выносить мусор, ведь тогда из дома уйдет счастье.

Также в этот вечер лучше не разбивать посуду, иначе весь год пройдет в ссорах. Если же что-то все-таки разобьется, этот предмет нужно закопать.

Если за новогодним столом есть беременная, ей нужно первой попробовать угощения – тогда роды пройдут без осложнений.

Если девушка мечтает встретить свою любовь в новом году, ей нужно вручить подарки семерым детям.

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