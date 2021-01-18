Велике християнське свято, Хрещення Господнє 2021, дозволить українцям очиститися від гріхів і зарядитися благодаттю на весь рік

Politeka.net нагадає про головні традиції великого дня: коли потрібно купатися в ополонці, як запастися освяченою водою і що знаходиться під суворою забороною.

Коли буде Хрещення Господнє у 2021 році

Православні християни зустрічають водне Хрещення Господнє 19 січня, в цьому році день випадає на вівторок. За день до цього, 18 січня, буде Водохресний святвечір. Нехай Хрещення Ісуса Христа і відноситься до двунадесятих великих свят, проте вихідний в цей день не дають.

Коли купатися на Водохреща 2021

Воно присвячене тому дню, коли Ісус Христос хрестився в Йордані, річці на Близькому Сході, саме тому свято ще називають Йорданом. За церковними канонами, входити в воду можна тільки після освячення, спеціальної молитви і причастя, яке потрібно пройти заздалегідь. Виникає питання, Якого числа купання принесе ефект? Як правило, освячення відбувається ввечері 18 січня, тому занурюватися в ополонку на Водохреща потрібно в ніч на 19 січня. Традиції визначають, у скільки найкраще купатися на Водохреща: з півночі до 01: 30.

Перед Хрещенням необхідно витримати невеликий піст, а ввечері 18 січня розговітися і побалувати себе м'ясною вечерею зі сходом першої зірки. Під час водохресного купання необхідно три рази перехреститися за православним звичаєм і зануритися в ополонку, згадуючи Триєдиного Бога: Отця, Сина, і Святого Духа. Зануритися в воду слід три рази, а потім прочитати молитву. Якщо немає можливості пройти обряд в спеціальній купелі при храмі, підійде будь-яка вода, люди купаються навіть у ванні.

Навіщо і як правильно набирати воду на Водохреща 2021

Вважається, що в цей час вода стає святою і набуває чудодійних властивостей. Наприклад, в народі помітили, що вона не цвіте з часом і лікує хвороби. Вода освячується двічі-ввечері і вранці, вдруге вона наповнюється благодаттю самими Небесами, досить наповнити посуд і поставити його на вікно так, щоб падало місячне світло.

Набирати воду можна прямо з ополонки, яку святять церковники, для цього необхідно вибрати прозору чисту тару без етикеток, найкраще скляну. Святкують Водохреща до віддання свята Богоявлення, яке відбудеться 27 січня – весь цей час у церквах роздаватимуть святу водохресну воду. Її можна цілий рік пити, щоб позбутися хвороб.

Що не можна робити на Хрещення Господнє 2021

У церковні свята заборонено сваритися, лихословити і обговорювати плітки. Крім того, не можна займатися роботою по дому, виносити сміття і викидати їжу – все це загрожує обернутися великими неприємностями, як свідчать народні прикмети. На Водохреща не можна прати і мити посуд, адже вся вода стає святою. Слід також стримувати сльози, адже тоді можна проплакати весь рік.

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