Большой христианский праздник, Крещение Господне 2021, позволит украинцам очиститься от грехов и зарядиться благодатью на весь год

Politeka.net напомнит о главных традициях великого дня: когда нужно купаться в проруби, как запастись освященной водой и что находится под строгим запретом.

Когда будет Крещение в 2021 году

Православные христиане встречают водное Крещение Господне 19 января, в этом году день выпадает на вторник. За день до этого, 18 января, будет Крещенский сочельник. Пусть Крещение Иисуса Христа и относится к двунадесятым великим праздникам, однако выходной в этот день не дают.

Когда купаться на Крещение 2021

Оно посвящено тому дню, когда Иисус Христос крестился в Иордане, реке на Ближнем Востоке, именно поэтому праздник еще называют Иорданом. По церковным канонам, входить в воду можно только после освящения, специальной молитвы и причастия, которое нужно пройти заранее. Возникает вопрос, какого числа купание принесет эффект? Как правило, освящение происходит вечером 18 января, поэтому окунаться в прорубь на Крещение нужно в ночь на 19 января. Традиции определяют, во сколько лучше всего купаться на Крещение: с полуночи до 01:30.

Перед Крещением необходимо выдержать небольшой пост, а вечером 18 января разговеться и побаловать себя мясным ужином с восходом первой звезды. Во время крещенского купания необходимо три раза перекреститься по православному обычаю и окунуться в прорубь, вспоминая триединого Бога: Отца, Сына, и Святого Духа. Погрузиться в воду следует три раза, а затем прочесть молитву. Если нет возможности пройти обряд в специальной купели при храме, подойдет любая вода, люди купаются даже в ванне.

Зачем и как правильно набирать воду на Крещение 2021

Считается, что в это время вода становится святой и приобретает чудодейственные свойства. К примеру, в народе заметили, что она не цветет со времени и лечит болезни. Вода освящается дважды – вечером и утром, во второй раз она наполняется благодатью самими Небесами, достаточно наполнить посуду и поставить ее на окно так, чтобы падал лунный свет.

Набирать воду можно прямо из проруби, которую святят церковники, для этого необходимо выбрать прозрачную чистую тару без этикеток, лучше всего стеклянную. Празднуют Крещение до отдания праздника Богоявления, который состоится 27 января – все это время в церквях будут раздавать святую крещенскую воду. Ее можно целый год пить, чтобы избавиться от болезней.

Что нельзя делать на Крещение Господне 2021

В церковные праздники запрещено ссориться, сквернословить и обсуждать сплетни. Кроме того, нельзя заниматься работой по дому, выносить мусор и выбрасывать еду – все это грозит обернуться большими неприятностями, как гласят народные приметы. На Крещение нельзя стирать и мыть посуду, ведь вся вода становится святой. Следует также сдерживать слезы, ведь тогда можно проплакать весь год.

Напомним, выходных-праздников в январе будет больше, официальное решение Кабмина: "Украинцы получат..."

Как сообщала Politeka, праздники и дополнительные выходные, появилось важное заявление Кабмина

Также Politeka писала, что выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе