Російський репер і YouTube-блогер Morgenshtern порівняв себе з шейхом

Артист любить епатувати публіку і постійно знаходить все нові способи й образи, передає Politeka.net.

В цей раз Алішер Моргенштерн похвалився своїм "лакшері" життям в Дубаї. Репер разом зі своєю дівчиною позував на дрібному піску.

Артист одягнув костюм шейха, прикривши очі об'ємними окулярами.

У підписі репер поставив лише смайлики:"🏜 🌵 🐪".

Всього за три хвилини пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Хахахахах, кращий🤑 🔥", "шейхом став?", "Єдиний шейх у якого одна дружина", "Моргенштерна не буде, він прийняв іслам", "Алладін і Жасмин😍", "які ж ви милі🔥❤️", "де хіджаб? 🧕 🏻 ", "Морген краш💖", "араб чи що?", "Арабська НІІІІЧЬ", " мій повелитель 😍 💖 ", "Хвилину тому. Щось мені щастить сьогодні.) династія шейхів триває🤣 🖤", "скоро теж буду в Дубаї😍 😍 😍", "стрибнув у літак ніби вертоліт😂 👍", "Біба і Боба, два...шейха!",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Morgenshtern до своєї величезної популярності як репера, активно вів канал на Ютубі, де висміював музику і виконавців нашого часу.

Блогер знімав пародійні кліпи та пісні, а пізніше вирішив сам стати артистом і закинув зазначену блогерську діяльність.

Однак популярність в мережі стала рости, завдяки скандальним витівкам і висловлюванням артиста.

Тільки на сторінці в Instagram на Моргенштерна підписані 6,2 мільйона користувачів мережі.

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