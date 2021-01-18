Российский рэпер и YouTube-блогер Morgenshtern сравнил себя с шейхом

Артист любит эпатировать публику и постоянно находит все новые способы и образы, передает Politeka.net.

В этот раз Алишер Моргенштерн похвастался своей "лакшери" жизнью в Дубае. Рэпер вместе со своей девушкой позировал на мелком песке.

Артист надел костюм шейха, прикрыв глаза объемными очками.

В подписи рэпер поставил лишь смайлики: "🏜🌵🐪".

Всего за три минуты пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Хахахахах, лучший 🤑🔥", "Шейхом стал?", "Единственный шейх у которого одна жена", "Моргенштерна не будет, он принял ислам", "Алладин и Жасмин😍", "Какие же вы милые🔥❤️", "Где хиджаб? 🧕🏻", "Морген краш💖", "Араб что ли?", "АРАБСКАЯ НООООЧЬ", "Мой повелитель😍💖 ", "Минуту назад. Что-то мне везет сегодня.) династия шейхов продолжается🤣🖤", "Скоро тоже буду в Дубаи😍😍😍", "Прыгнул в самолёт будто вертолёт 😂👍", "Биба и боба, два...шейха!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Morgenshtern до своей огромной популярности как рэпера, активно вел канал на Ютубе, где высмеивал музыку и исполнителей нашего времени.

Блогер снимал пародийные клипы и песни, а позже решил сам стать артистом и забросил указанную блогерскую деятельность.

Однако популярность в сети стала расти, благодаря скандальным выходкам и высказываниям артиста.

Только на странице в Инстаграм на Моргенштерна подписаны 6,2 миллиона пользователей сети.

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