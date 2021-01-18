Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес підкреслила млосні вигини модним червоним бікіні

З кожним роком співачка немов знаходить новий секрет для вічної молодості-ідеальної шкіри і підтягнутого тіла. У 51 Лопес виглядає на 30 і з легкістю танцює так, що позаздрять навіть молоді. Її вважають законодавицею моди в світі жіночних тіл і вважають кумиром. На фан-акаунтах постійно обговорюють зовнішність Лопес.

І цей раз не був винятком. Шанувальники поділилися кадром з Дженніфер, яка позувала на пляжі в червоному монокіні з глибоким декольте, що зовсім не приховував її бюст і підкреслював форми належним чином.

Фігуру їй доводиться моделювати за допомогою щоденної спортивної активності. Вона є мамою двох дітей, і щоб прибрати зайве, Лопес свого часу багато займалася, тепер зірка просто не пропускає заняття.

Вона виконує від 9 до 13 різних комбінацій, працюючи над пресом і ногами, а також не п'є, не курить і навіть відмовилася від чаю з кавою. Тепер Лопес турбується тільки про правильне і раціональне харчування, адже не любить обмежувати себе в їжі і голодувати. Схоже, методи артистки працюють.

Артистка викликає кожним своїм фото в соціальній мережі Instagram небувалий переполох. Вся справа в тому, що зірка не тільки дуже популярна, як актриса або співачка, але ще нею просто захоплюються мільйони жінок і жадають дізнатися її секрети краси.

На 51 рік Лопес з її ефектною зовнішністю, підтягнутою фігурою і дикими танцями на сценах абсолютно не виглядає. І зірка доводить на особистих фото, що ідеальна фігура на всіх зображеннях в мережі - це не просто вдалий ракурс або фотошоп, а вона сама.

"Смак солодкого манго; є щось чарівне в цьому фото 💋 😜 😜 ‼ ; Вау, приголомшливо 😮; це мрія-показати все🔥 👏 👏 👏; яка ця чарівна дівчина 🔥 ось вже перегнула палицю😍❤️; красиво і вона знає, як цим користуватися; Дженніфер, ти найкрасивіша, навіть красиві жінки не зрівняються з тобою; як можна забути таку жінку; Богиня на березі».

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