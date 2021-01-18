Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес подчеркнула томные изгибы модным алым бикини

С каждым годом певица словно находит новый секрет для вечной молодости – идеальной кожи и подтянутого тела. В 51 Лопес выглядит на 30 и с легкостью танцует так, что позавидуют даже молодые. Ее считают законодательницей моды в мире женственных тел и считают кумиром. На фан-аккаунтах постоянно обсуждают внешность Лопес.

И этот раз не был исключением. Поклонники поделились кадром с Дженнифер, которая позировала на пляже в красном монокини с глубоким декольте, что совсем не скрывал ее бюст и подчеркивал формы должным образом.

Фигуру ей приходится моделировать с помощью ежедневной спортивной активности. Она является мамой двоих детей, и чтобы убрать лишнее, Лопес в свое время много занималась, теперь звезда просто не пропускает занятия.

Она выполняет от 9 до 13 различных комбинаций, работая над прессом и ногами, а также не пьет, не курит и даже отказалась от чая с кофе. Теперь Лопес беспокоится только о правильном и рациональном питании, ведь не любит ограничивать себя в еде и голодать. Похоже, методы артистки работают.

Артистка вызывает каждым своим фото в социальной сети Инстаграм небывалый переполох. Все дело в том, что звезда не только очень популярна, как актриса или певица, но еще ею просто восхищаются миллионы женщин и жаждут узнать ее секреты красоты.

На 51 год Лопес с ее эффектной внешностью, подтянутой фигурой и дикими плясками на сценах совершенно не выглядит. И звезда доказывает на личных фото, что идеальная фигура на всех изображениях в Сети – это не просто удачный ракурс или фотошоп, а она сама.

«Вкус сладкого манго; есть что-то волшебное в этом фото💋😜😜‼; Вау, потрясающе 😮; Это мечта - показать все🔥👏👏опасная женщина👏; Какая эта очаровательная девушка 🔥 вот уже перегнула палку😍❤️; Красиво и она знает, как этим пользоваться; Дженнифер, ты самая красивая, даже красивые женщины не сравнятся с тобой; как можно забыть такую женщину; богиня на берегу».

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