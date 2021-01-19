Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес прогулялася на пляжі в модному білому бікіні

Дженніфер вже не раз заявляла, що її тіло - це не результат генетики або косметичних процедур у вигляді звичайних масок. Щоб мати такі форми, зірка дотримується правильного харчування, багато танцює і систематично займається спортом, не пропускаючи жодного тренування навіть у свята.

Нещодавно фанати помітили відпочиваючу Лопес на пляжі і відразу ж відреагували на фото, зроблені під час прогулянки артистки. Зірка ходила в білому бікіні і спокусливо покрутила сідницями перед камерами, насолоджуючись відпочинком.

Вид підтягнутою шкіри Лопес і сяючий вигляд привертають увагу до себе, так як артистка вміє доглядати за собою. Вона п'є дуже багато води, особливо перед тренуванням.

За рекомендацією дієтолога Хайлі Помрою, Лопес також припинила вживати алкоголь.Коли мова йде про дієту, Лопес досить сувора. Вона їсть тільки корисну їжу, без домішок або зайвої обробки.

«Наскільки ти хороша дуже красива; Божественний і чуттєвий вигляд; Яке тіло 💘; Ви не використовуєте тальк, ви використовуєте дріжджі 😍; Гарне і красиве тіло, моя гарненька Джей Ло, з фігурою вона зводить з розуму будь-якого, а мене ще більше, це мене чарує ❤️ ❤️ ось де зона пристрасті; Ти красива 😍💚; Вау, дитинко, з кожним днем ти набагато краще; Так натуральна жінка😂😍».

Раніше шанувальники поділилися кадром з Дженніфер, яка позувала на пляжі в червоному монокіні з глибоким декольте, що зовсім не приховував її бюст і підкреслював форми належним чином.

Фігуру їй доводиться моделювати за допомогою щоденної спортивної активності. Вона є мамою двох дітей, і щоб прибрати зайве, Лопес свого часу багато займалася, тепер зірка просто не пропускає заняття.

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