Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес прогулялась на пляже в модном белом бикини

Дженнифер уже не раз заявляла, что ее тело - это не результат генетики или косметических процедур в виде обычных масок. Чтобы иметь такие формы, звезда придерживается правильного питания, много танцует и систематически занимается спортом, не пропуская ни одной тренировки даже по праздникам.

Недавно фанаты заметили отдыхающую Лопес на пляже и сразу же отреагировали на фото, сделанные во время прогулки артистки. Звезда расхаживала в белом бикини и соблазнительно покрутила ягодицами перед камерами, наслаждаясь отдыхом.

Вид подтянутой кожи Лопес и сияющий вид привлекают внимание к себе, так как артистка умеет ухаживать за собой. Она пьет очень много воды, особенно перед тренировкой.

По рекомендации диетолога Хайли Помрой, Лопес также прекратила употреблять алкоголь.Когда речь идет о диете, Лопес довольно строгая. Она ест только полезную пищу, без примесей или излишней обработки.

«Насколько ты хороша очень красивая; Божественный и чувственный вид; Какое тело 💘; Вы не используете тальк, вы используете дрожжи 😍; Красивое и красивое тело, моя хорошенькая Джей Ло, с этой фигурой она сводит с ума любого, а меня еще больше, это меня очаровывает ❤️ ❤️ вот где зона страсти; Ты красивая 😍💚; Вау, детка, с каждым днем ​​ты намного лучше; Да натуральная женщина😂😍».

Ранее поклонники поделились кадром с Дженнифер, которая позировала на пляже в красном монокини с глубоким декольте, что совсем не скрывал ее бюст и подчеркивал формы должным образом.

Фигуру ей приходится моделировать с помощью ежедневной спортивной активности. Она является мамой двоих детей, и чтобы убрать лишнее, Лопес в свое время много занималась, теперь звезда просто не пропускает занятия.

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