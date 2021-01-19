Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зважилася на нове татуювання під час подорожі

Як повідомляє Politeka.net, Олена Савраєнко (справжнє ім'я артистки) вирушила до Львова і поділилася новими кадрами на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Дівчина вперше показала своє тату на передпліччі у вигляді гірського хребта і сонця, що сходить. Зображення є відсиланням на недавній трек Alyona Alyona, записаний спільно з репером KALUSH.

"За мною гори", - вимовила співачка в ролику. - "Карпати".

У ще одному сторіз Олена показала сам процес татуювання в салоні. Дівчина розташувалася в спеціальному кріслі, вбрана в чорну толстовку, і спостерігала за роботою майстра, посміхаючись на камеру.

Варто відзначити, що Alyona Alyona вже звична до процедури, адже проходила її вже неодноразово, зробила собі татуювання на обох руках і навіть на грудях. Трохи більше року тому співачка засвітила малюнок в зоні декольте, а також показала шанувальникам вельми інтимний момент його створення. На знімку Олена позувала топлес, прикрившись рукою, поки майстер виводив візерунок на її оголеному тілі.

"Є тату публічні, а є особисті", - підписала зірка знімок в мікроблозі. Примітно, що вона поки зберігає цю таємницю і не показує зображення повністю, шанувальникам залишається лише гадати про його значення по невеликому хвостику, який видно на фотографіях.

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