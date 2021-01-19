Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona решилась на новую татуировку во время путешествия

Как сообщает Politeka.net, Алена Савраенко (настоящее имя артистки) отправилась во Львов и поделилась новыми кадрами на своей странице в соцсети "Инстаграм". Девушка впервые показала свое тату на предплечье в виде горного хребта и восходящего солнца. Изображение является отсылкой на недавний трек Alyona Alyona, записанный совместно с рэпером KALUSH.

"За мною горы", - произнесла певица в ролике. - "Карпаты".

В еще одном сториз Алена показала сам процесс татуирования в салоне. Девушка расположилась в специальном кресле, наряженная в черную толстовку, и наблюдала за работой мастера, улыбаясь на камеру.

Стоит отметить, что Alyona Alyona уже привычна к процедуре, ведь проходила ее уже неоднократно, сделала себе татуировки на обоих руках и даже на груди. Чуть больше года назад певица засветила рисунок в зоне декольте, а также показала поклонникам весьма интимный момент его создания. На снимке Алена позировала топлес, прикрывшись рукой, пока мастер выводил узор на ее обнаженном теле.

"Есть тату публичные, а есть личные", - подписала звезда снимок в микроблоге. Примечательно, что она пока хранит эту тайну и не показывает изображение полностью, поклонникам остается лишь гадать о его значении по небольшому хвостику, который виден на фотографиях.

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