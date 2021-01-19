Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує вражати своїх шанувальників
Новий знімок зірка опублікувала в особистому мікроблозі Instagram.
Цього разу 51-річна Джей Ло засвітилася перед численними фанатами в серйозному образі.
Для зухвалої фотосесії американська співачка вибрала штани з високою талією, в'язаний топ, а свій cерйозний образ Дженніфер Лопес доповнила тренчем такого ж забарвлення.
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В руках 51-річна співачка тримала маленьку шкіряну сумочку, а на голові був капелюшок такого ж фасону, як і тренч з брюками.
Перетворення Дженніфер Лопес припало до душі її численним фанатам і вони почали називати співачку "леді босом" і "дівчиною Бонда".
"Дуже круто", "Прям дівчина Джеймса Бонда"," Люблю тебе дуже сильно", " якщо тобі нудно...", "Джей, крутий образ"," Крихітко, не можу чекати"," дуже красива"," леді бос"," розкішна королева", - написали вони під публікацією.
Раніше ми розповідали, що фанати помітили відпочиваючу Лопес на пляжі і відразу ж відреагували на фото, зроблені під час прогулянки артистки. Зірка ходила в білому бікіні і спокусливо покрутила сідницями перед камерами, насолоджуючись відпочинком.
Вид підтягнутою шкіри Лопес і сяючий вигляд привертають увагу до себе, так як артистка вміє доглядати за собою. Вона п'є дуже багато води, особливо перед тренуванням.
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