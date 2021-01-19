Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает поражать своих поклонников

Новый снимок звезда опубликовала в личном микроблоге Instagram.

На этот раз 51-летняя Джей Ло засветилась перед многочисленными фанатами в серьезном образе.

Для дерзкой фотосессии американская певица выбрала брюки с высокой талией, вязаный топ, а свой серьезный образ Дженнифер Лопес дополнила тренчем такой же расцветки.

В руках 51-летняя певица держала маленькую кожаную сумочку, а на голове была шляпка такого же фасона, как и тренч с брюками.

Преображение Дженнифер Лопес пришлось по душе ее многочисленным фанатам и они начали называть певицу "Леди Боссом" и "девушкой Бонда".

"Очень круто", "Прям девушка Джеймса Бонда", "Люблю тебя очень сильно", "Если тебе скучно...", "Джей, крутой образ", "Детка, не могу ждать", "Очень красивая", "Леди Босс", "Роскошная королева", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что фанаты заметили отдыхающую Лопес на пляже и сразу же отреагировали на фото, сделанные во время прогулки артистки. Звезда расхаживала в белом бикини и соблазнительно покрутила ягодицами перед камерами, наслаждаясь отдыхом.

Вид подтянутой кожи Лопес и сияющий вид привлекают внимание к себе, так как артистка умеет ухаживать за собой. Она пьет очень много воды, особенно перед тренировкой.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати

Также Politeka писала, Джей Ло обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения

А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст стразами