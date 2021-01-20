Сьогодні, 20 січня, в США пройде інавгурація 46-го президента Джо Байдена

Через пандемію і підвищені заходи безпеки церемонія буде не схожа ні на одну попередню в американській історії.

Байден принесе присягу перед невеликим зібранням людей. Людей закликали залишатися вдома, і 200 тисяч квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 - тільки для членів Конгресу, колишніх президентів і чиновників.

Кульмінація церемонії запланована на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом)

Як і більшість його попередників за останні 200 років, Джо Байден складе присягу біля будівлі Капітолію (з 1980-х церемонія проходить на щаблях біля західного фасаду). Разом з ним до присяги буде приведена Камала Харріс — перша жінка віце-президент в історії США. Потім Байден звернеться до нації з інавгураційною промовою, після чого відправиться в Білий дім.

Трамп, якому в Сенаті загрожує другий процес імпічменту за його роль у заворушеннях, стане першим діючим президентом з 1869 року, не буде присутній на інавгурації.

А ось колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон будуть на інавгурації. Єдиний вижив президент, 96-річний Джиммі Картер, який провів пандемію в основному вдома в Джорджії, не буде присутній, але передав Байдену "найкращі побажання".

Історики кажуть, що в сучасну політичну епоху ніколи не було інавгурації за таких екстремальних обставин. Вони вказують на інавгурацію Авраама Лінкольна під час Громадянської війни і на присягу Франкліна Рузвельта під час Великої депресії, як останні приклади інавгурації на тлі такого рівня розбіжностей і невизначеності.

У день інавгурації у Вашингтоні буде 21 тисяча солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели паркан з колючого дроту.

Рух транспорту у Вашингтоні різко обмежили. Національна алея, зазвичай є місцем масових зібрань простих американців, які прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, буде закрита.

Байден планує використовувати ту ж сімейну Біблію, яку він використовував двічі, коли приходив до присяги як віце-президент, і сім разів як сенатор від Делавера.

Книга товщиною в кілька дюймів, яку його покійний син Бо також використовував, коли приймав присягу в якості генерального прокурора Делавера, була «сімейною реліквією» з 1893 року, і «там всі важливі дати», говорив Байден раніше.

Обраний президент виступить із західного фасаду Капітолію США, заявивши, що він "не боїться" з'являтися на публіці. На східному фасаді Капітолію пройде "Оглядова конференція" - традиція, що охоплює всі роди Збройних сил, на якій новий Головнокомандувач перевіряє готовність військ.

Інавгурація пройде за участю зірок. Леді Гага і Дженніфер Лопес виступлять на інавгурації, Гага заспіває національний гімн, а Лопес виступить з музичною виставою.

Багато з головних заходів, пов'язаних з інавгурацією, будуть транслюватися онлайн або по телебаченню, а не проходити особисто, в тому числі віртуальний парад по всій країні і спеціальний випуск в прайм-тайм за участю зірок, який вийде в ефір в середу ввечері.

Так, Том Хенкс буде вести 90-хвилинну телепередачу в прайм-тайм, присвячену інавгурації Байдена. Джастін Тімберлейк, Брюс Спрінгстін, Джон Бон Джові, Демі Ловато та інші приєднаються з віддаленими виступами.

Процедура інавгурації транслюватиметься всіма великими американськими телеканалами, а також, ймовірно, на сторінці в Twitter інавгураційного комітету Байдена.

Нагадаємо, Трампу оголошено імпічмент, що буде далі: "представляє актуальну загрозу для країни".

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