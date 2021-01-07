Конгресс США утвердил итоги президентских выборов, и признал Джо Байдена президентом

Члены обеих палат согласились с позицией коллегии выборщиков, которая в конце декабря признала победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Утвердить победителя выборов в Конгрессе должны были несколькими часами ранее, однако заседание пришлось прервать из-за штурма здания Капитолия.

Сторонники Дональда Трампа, митинговавшие в центре города, прорвали оцепление и вошли в здание Конгресса.

В результате полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие, чтобы вытеснить людей. По последней информации, в результате беспорядков погибли четыре человека, несколько десятков были задержаны.

Отметим, также в Конгрессе США объявили о намерении объявить действующему президенту Дональду Трампу импичмент.

Об этом в Twitter написала конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар. По ее убеждению, Трамп не должен оставаться на посту главы государства до 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.

"Я готовлю документы об импичменте. Палата представителей должна объявить Дональду Трампу импичмент, а Сенат США – отстранить его от должности. Мы не можем позволить ему оставаться на своем посту, это вопрос сохранения нашей республики, и мы должны выполнить нашу присягу", – говорится в сообщении политика.

Напомним, штурм Капитолия в США закончился фатально, названо число погибших: "По меньшей мере 14 полицейских..."

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