Сегодня, 20 января, в США пройдет инаугурация 46-го президента Джо Байдена

Из-за пандемии и повышенных мер безопасности церемония будет не похожа ни на одну предыдущую в американской истории.

Байден принесет присягу перед небольшим собранием людей. Людей призвали оставаться дома, и 200 тысяч билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 - только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

Кульминация церемонии запланирована на 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву)

Как и большинство его предшественников за последние 200 лет, Джо Байден принесет присягу у здания Капитолия (с 1980-х церемония проходит на ступенях возле западного фасада). Вместе с ним к присяге будет приведена Камала Харрис — первая женщина вице-президент в истории США. Затем Байден обратится к нации с инаугурационной речью, после чего отправится в Белый дом.

Трамп, которому в Сенате грозит второй процесс импичмента за его роль в беспорядках, станет первым действующим президентом с 1869 года, не будет присутствовать на инаугурации.

А вот бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон будут на инаугурации. Единственный оставшийся в живых президент, 96-летний Джимми Картер, который провел пандемию в основном дома в Джорджии, не будет присутствовать, но передал Байдену «наилучшие пожелания».

По слоловам историков, в современную политическую эпоху еще не было инаугурации при таких экстремальных обстоятельствах. При єтом берется во внимание инаугурация Авраама Линкольна во время Гражданской войны и на присягу Франклина Рузвельта во время Великой депрессии, как последние примеры инаугурации на фоне такого уровня разногласий и неопределенности.

В день инаугурации в Вашингтоне будет 21 тысяча солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.

Движение транспорта в Вашингтоне резко ограничили. Национальная аллея, обычно является местом массовых собраний простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, будет закрыта.

Байден планирует использовать ту же семейную Библию, которую он использовал дважды, когда приходил к присяге как вице-президент, и семь раз как сенатор от Делавэра.

Книга толщиной в несколько дюймов, которую его покойный сын Бо также использовал, когда принимал присягу в качестве генерального прокурора Делавэра, была «семейной реликвией» с 1893 года, и «там все важные даты», говорил Байден ранее.

Избранный президент выступит с западного фасада Капитолия США, заявив, что он "не боится" появляться на публике. На восточном фасаде Капитолия пройдет "Обзорная конференция" - традиция, охватывающая все роды вооруженных сил, на которой новый главнокомандующий проверяет готовность войск.

Инаугурация пройдет с участием звезд. Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации, Гага споет национальный гимн, а Лопес выступит с музыкальным представлением.

Многие из главных мероприятий, связанных с инаугурацией, будут транслироваться онлайн или по телевидению, а не проходить лично, в том числе виртуальный парад по всей стране и специальный выпуск в прайм-тайм с участием звезд, который выйдет в эфир в среду вечером.

Так, Том Хэнкс будет вести 90-минутную телепередачу в прайм-тайм, посвященную инаугурации Байдена. Джастин Тимберлейк, Брюс Спрингстин, Джон Бон Джови, Деми Ловато и другие присоединятся с удаленными выступлениями.

Процедура инаугурации будет транслироваться всеми крупными американскими телеканалами, а также, вероятно, на странице в Twitter инаугурационного комитета Байдена.

Напомним, Трампу объявлен импичмент, что будет дальше: "Представляет актуальную угрозу для страны".

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