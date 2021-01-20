В Україні з'явилися перші скарги на недотримання статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Як передає Politeka.net, положення набуло чинності 16 січня.

Вже відомо, що за перші дні після вступу документа в силу до мовного омбудсмена Тараса Кременя надійшло понад 100 скарг.

За його словами, українці незадоволені сферою обслуговування, але є скарги і на сферу освіти, транспорт.

Найбільше скаржаться на сферу обслуговування в Києві та Київській області, в Харкові, Одесі, Львові.

В "Обозревателе" навели приклад випадку з одного зі столичних закладів.



"Я сьогодні брала каву в кіоску на вулиці в центрі Києва. Звернулася по-українськи до продавця. Вона привіталася зі мною по-українськи і мовчки Мене обслуговує. Думаю, зазвичай ця жінка балакуча. Питаю: "що з вами, чому ви сьогодні навіть не посміхаєтеся?",- поділилася дівчина.

Як з'ясувалося, продавець просто-напросто погано володіє українською мовою.

"Потім все-таки сказала, що Українського не знає, каже як "Азіров", а господар попередив, якщо будуть конфлікти, то вижене. Ось вона і вирішила краще мовчати", - поділилася киянка Вікторія Чеховська.



Нагадаємо, 16 січня, в Україні набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Тепер представники сфери послуг повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.

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