В Украине появились первые жалобы на несоблюдение статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
Как передает Politeka.net, положение вступило в силу 16 января.
По его словам, украинцы недовольны сферой обслуживания, но есть жалобы и на сферу образования, транспорт.
Больше всего жалуются на сферу обслуживания в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе, Львове.
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
"Скромняга" Винник после крещенского купания поразил сходством с Энистон, фотодоказательство: "Нечистая сила..."
Раздетая Каменских поразила новой внешностью, звезду спутали с Поляковой: "Вау, какой повод?"
Мощная лавина накрыла горнолыжный курорт, под снегом ищут детей: первые кадры и подробности трагедии
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
В "Обозревателе" привели пример случая с одного из столичных заведений.
"Я сегодня брала кофе в ларьке на улице в центре Киева. Обратилась по-украински к продавцу. Она поздоровалась со мной по-украински и молча меня обслуживает. Думаю, обычно эта женщина разговорчивая. Спрашиваю: "что с вами, почему вы сегодня даже не улыбаетесь?", - поделилась девушка.
Как выяснилось, продавец просто-напросто плохо владеет украинским языком.
"Потом все-таки сказала, что украинского не знает, говорит как "азиров", а хозяин предупредил, если будут конфликты, то выгонит. Вот она и решила лучше молчать", – поделилась киевлянка Виктория Чеховская.
Напомним, 16 января, в Украине вступил в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Теперь представители сферы услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
Напомним, что украинцам придумали новые штрафы, кого и насколько оштрафуют с 14 января: "если в общественных заведениях..."
Как сообщала Politeka, языковой закон в действии: кто заплатит за нарушение.
Также Politeka писала, что украинцам рассказали о новом языковом законе, подробности