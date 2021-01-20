В Украине появились первые жалобы на несоблюдение статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Как передает Politeka.net, положение вступило в силу 16 января.

Уже известно, что за первые дни после вступления документа в силу к языковому омбудсмену Тарасу Кремню поступило более 100 жалоб.

По его словам, украинцы недовольны сферой обслуживания, но есть жалобы и на сферу образования, транспорт.

Больше всего жалуются на сферу обслуживания в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе, Львове.

В "Обозревателе" привели пример случая с одного из столичных заведений.



"Я сегодня брала кофе в ларьке на улице в центре Киева. Обратилась по-украински к продавцу. Она поздоровалась со мной по-украински и молча меня обслуживает. Думаю, обычно эта женщина разговорчивая. Спрашиваю: "что с вами, почему вы сегодня даже не улыбаетесь?", - поделилась девушка.

Как выяснилось, продавец просто-напросто плохо владеет украинским языком.

"Потом все-таки сказала, что украинского не знает, говорит как "азиров", а хозяин предупредил, если будут конфликты, то выгонит. Вот она и решила лучше молчать", – поделилась киевлянка Виктория Чеховская.



Напомним, 16 января, в Украине вступил в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теперь представители сферы услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

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